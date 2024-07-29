Сєрга вперше розповів про зустріч з Будановим

Співак Коля Сєрга, який встав на захист України на початку повномасштабної війни, а потім став одним із засновників "Культурного десанту", зустрівся з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке вже вийшло на її YouTube-каналі, артист поділився враженнями від знайомства.

Зустріч Сєргі та Буданова - що каже співак

Артист не став розкривати деталей зустрічі. Втім, він охоче поділився емоціями, які у нього викликав Буданов. Як виявилося, Сєрга був приємно вражений.

"Ми з ним познайомилися, я захоплений зустріччю з ним. Він дуже крутий, дуже-дуже розумний, дуже глибокий. Разом з цим, в нього така цікава поведінка, ці його реакції", - розповів співак.

Сєрга зазначив, що він дуже швидко захоплюється людьми. Втім, про що саме він спілкувався з Будановим - залишається загадкою.

Також співак розповів, чи питав він у начальника ГУР про те, коли закінчиться війна. Як виявилося, Сєрга не став користуватися такою можливістю.

"Не питав. Я думаю, що ніхто не знає", - визнав артист.

За словами Сєргі, настрій у Буданова був гарний. А наприкінці зустрічі він став ще веселішим.

Коля Сєрга висловився про Буданова (скріншот)

"Я проти насильницької українізації"

Також співак висловився про мовне питання. Він зазначив, що не підтримує скандали та "насильницьку українізацію".

"Крик фокусує увагу на формі, а не на змісті. Нам потрібне якраз посилене формулювання, посилена генерація сенсів. І не в тактичній дії, типу "вивчи українську мову і все, тому що потрібно, тому що це твоя мова". А зі стратегією", - пояснив Сєрга.

Проблема у тому, вважає артист, що не всі люди можуть "намалювати стратегію" та зрозуміти, навіщо їм потрібно українізуватися.

"І коли ми будемо ділитися цим, коли ми будемо ділитися загальними планами розвитку країни з якомога більшою кількістю людей - вони будуть себе відчувати партнерами в цьому, вони будуть себе відчувати в цій спільноті, вони не будуть відчувати, що їх хтось там обманює", - додав співак.