Серга впервые рассказал о встрече с Будановым

Певец Коля Серга, вставший на защиту Украины в начале полномасштабной войны, а затем ставший одним из основателей "Культурного десанта", встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Натальи Мосейчук, которое уже вышло на ее YouTube-канале, артист поделился впечатлениями от знакомства.

Встреча Серги и Буданова - что говорит певец

Артист не стал раскрывать деталей встречи. Впрочем, он с радостью поделился эмоциями, которые у него вызвал Буданов. Как оказалось, Серга был приятно удивлен.

"Мы с ним познакомились, я увлечен встречей с ним. Он очень крутой, очень умный, очень глубокий. Вместе с этим, у него такое интересное поведение, эти его реакции", - рассказал певец.

Сергей отметил, что он очень быстро увлекается людьми. Впрочем, о чем именно он общался с Будановым - остается загадкой.

Также певец рассказал, спрашивал ли он начальника ГУР о том, когда закончится война. Как оказалось, Серга не стал пользоваться такой возможностью.

"Не спрашивал. Я думаю, что никто не знает", - признал артист.

По словам Серги, настроение у Буданова было хорошее. А в конце встречи он стал еще веселее.

Коля Серга высказался о Буданове (скриншот)

"Я против насильственной украинизации"

Также певец высказался о языковом вопросе. Он отметил, что не поддерживает скандалы и "насильственную украинизацию".

"Крик фокусирует внимание на форме, а не на содержании. Нам нужна как раз усиленная формулировка, усиленная генерация смыслов. И не в тактическом действии, типа "учи украинский язык и все, потому что нужно, потому что это твой язык". А со стратегией", – объяснил Серга.

Проблема в том, считает артист, что не все люди могут "нарисовать стратегию" и понять, зачем им нужно украинизироваться.

"И когда мы будем делиться этим, когда мы будем делиться общими планами развития страны с как можно большим количеством людей - они будут себя чувствовать партнерами в этом, они будут себя чувствовать в этом сообществе, они не будут чувствовать, что их кто-то там обманывает", - добавил певец.