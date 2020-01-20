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Были серьезные разногласия: принцы Гарри и Уильям провели тайную встречу

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 20:26
Были серьезные разногласия: принцы Гарри и Уильям провели тайную встречу
Принцы Уильям и Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Принцы Ульям и Гарри провели тайные переговоры вместе со своими женами

Принцы Гарри и Уильям провели тайную встречу, на которой присутствовали также их жены. Родные братья решили провести секретные переговоры между своими семьями, чтобы положить конец давней вражде и встать на путь примирения перед долгой разлукой.

Как сообщает издание The Sun, на тайной встрече герцога Кембриджского и герцога Сассекского присутствовали также и их супруги – Кейт Миддлтон и Меган Маркл. По информации источника, братья договорились прекратить вражду, которая продолжалась более двух лет.

"Уильям и Гарри провели частную встречу вдали от официальных встреч в Сандрингеме. Они обсудили свои отношения и будущее. Это был новаторский подход с точки зрения сохранения связей двух братьев. Они решили прекратить обращать внимание на тех людей, которые мешают им общаться друг с другом. Конечно же, во время переговоров во мнениях были серьезные разногласия, но семейное тепло было восстановлено. Учитывая то, что Гарри навсегда уходит, было осознание того, что если они сейчас не решат конфликт – то они уже никогда не разберутся. Они грустят из-за того, что теперь будут так далеко друг от друга", - рассказал источник в королевском дворце.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл также участвовали в переговорах, что по мнению источника, также является доказательством того, что в отношениях двух пар наступила оттепель.

Сложными отношения остаются у братьев с отцом, принцем Чарльзом. Особенно много разногласий с отцом возникло у принца Гарри.

"Стоит сказать, что прошедшая неделя примирила Уильяма и Гарри, но отношения с Чарльзом и Камиллой намного сложнее. Там действительно не хватает доверия, и на его восстановление уйдет некоторое время", - говорится в материале.

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