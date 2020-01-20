Елизавета II не на шутку обеспокоена, что Меган Маркл и принц Гарри фактически оградили ее от общения с правнуком

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Елизавета II переживает и за других членов королевской семьи, которые не смогут часто общаться с Арчи

Семейная драма монаршей семьи Великобритании по поводу отречения от королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри обрастает новыми подробностями. Напомним, что официальное заявление о своем решении Меган и Гарри сделали 8 января. Через несколько дней Елизавета II официально одобрила такой “шаг к независимости” своего младшего внука и его супруги. При этом королева не скрывала, что огорчена таким решением герцогов Сассекских, однако поддерживает их выбор. Но, как обычно, “самые интересные” детали были скрыты от посторонних.

Так, Елизавета II крайне обеспокоена, что теперь ее младший внук со своей семьей будет фактически жить на две страны. Отметим, что Меган Маркл уже обустраивает независимую жизнь в Канаде, куда с мамой переехал и принц Арчи. А вот Гарри пока что находится в Великобритании, регулируя все спорные вопросы по поводу отречения. Ее Величество переживает, что отныне она и другие члены королевской семьи будут крайне редко видеть малыша Арчи (родился 6 мая 2019 года). Как пишут в британских СМИ, королева и до этого крайне редко могла нянчиться с правнуком из-за закрытости от королевской семьи со стороны Меган. А теперь королева будет проводить с ним еще меньше времени. Об этом сообщает источник The Sunday Times.

“Ее Величеству очень грустно о того факта, что теперь она едва будет видеть Арчи. И что он упустит возможность расти вместе со своими двоюродными братьями и семьей”, - отмечает источник The Sunday Times.

При этом на запрос издания Express.co.uk Букингемский дворец отказался комментировать это заявление.

Отметим, что Елизавета ІІ впервые познакомилась с малышом Арчи через два дня после его рождения. То есть, 8 мая. Кстати, именно в этот день Меган Маркл и принц Гарри впервые “представили миру” своего первенца. Тогда в Виндзорском замке у маленького принца прошла первая в жизни фотосессия. На снимке Арчи спит в объятиях своей матери в окружении королевы, принца Филиппа, принца Гарри и Дории Рэгланд - матери Меган Маркл.

Малыш Арчи в окружении семьи на второй день после своего рождения (фото: CHRIS ALLERTON/SUSSEX ROYAL)

При этом, по словам инсайдеров королевского двора, с тех пора Ее Величество виделась с правнуком буквально пару раз. А вот в 2020-м году королева вообще ни разу не держала на руках малыша Арчи. И когда в ближайшее время сможет это сделать, не известно. Поэтому переживания Елизаветы ІІ не беспочвенны.

Кстати, напомним, что ранее сообщалось - принц Джордж и принцесса Шарлота (дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма) также видели своего двоюродного брата всего пару раз. Принц Чарльз (отец Гарри) также провел с внуком крайне мало времени перед его переездом в Канаду. Хотя известно, что принц Чарльз очень дорожит своим статусом заботливого дедушки - Джорджа и Шарлотту он часто навещает, играет с ними и балует подарками.

И хотя Меган и Гарри пообещали родственникам приезжать в Великобританию на официальные события. Однако неизвестно, будет ли их сопровождать в этих поездках принц Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отметим, что принц Гарри все еще находится в Великобритании. 16 января он провел свое первое “сольное выступление” за последние несколько лет. В Букингемском дворце герцог Сассекский возглавил церемонию розыгрыша Футбольной лиги регби 2021 года после встречи с молодыми игроками, демонстрировавшими свое мастерство на улучшенном поле на заднем дворе дворца. Это могло быть последним официальным выступлением принца Гарри в качестве монаршей особы.

Напомним, ранее в сеть "слили" фото Меган Маркл с подругами в элитном ночном клубе Канады. На фото Меган веселиться с лучшими подружками - Джессика Малруни и Софи Трюдо.