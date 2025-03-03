Сережки та лак для нігтів можуть спричинити важкий стан здоров’я у тисяч людей

Чи знали ви, що лак для нігтів і сережки можуть викликати певний тип захворювання шкіри, яке може призвести до складних ускладнень, якщо за цим вчасно не стежити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Чому сережки та лак для нігтів небезпечні?

Дерматолог повідомив, що сережки та лак для нігтів можуть викликати екзему на шкірі у багатьох людей.

Стандартними методами лікування є пом’якшувальні засоби, м’які місцеві стероїди та місцеві інгібітори кальциневрину, які може призначити лікар. Але що викликає цей стан шкіри?

Дерматолог і засновник бренду засобів по догляду за шкірою від екземи Dermatology M, доктор Мазін Аль-Хафаджі, попередив, що деякі сережки можуть спровокувати цей вид екземи.

"Сережки та деякі метали можуть спровокувати екзему, зокрема алергічний контактний дерматит, який є поширеною формою екземи, спричиненою реакцією імунної системи на певні речовини", - сказав він.

Зокрема, нікель є поширеним металевим алергеном, який зустрічається в багатьох сережках, особливо в недорогих ювелірних виробах. Кобальт і хром (іноді використовуються в сплавах з нікелем) також можуть викликати алергічні реакції.

"Навіть золоті прикраси можуть викликати реакцію, якщо вони містять нікель або інші змішані метали. Шкіра деяких людей активно реагує на ці метали", - додав експерт.

Лак для нігтів також може спричинити екзему. Річ у тому, що там теж містяться алергени.

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