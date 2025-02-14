8 найкращих способів, які допоможуть швидко позбутися набряків на обличчі

Набряки на обличчі можуть виникати будь-коли і їх важко замаскувати за допомогою декоративної косметики. Уникнути їх вранці можна за допомогою простих способів, які не потребують багато зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що викликає набряки на обличчі

Дерматолог Марі Хаяг розповіла, що набряклість обличчя в основному спричинена затримкою води, яка може виникнути внаслідок різних факторів, від гормонів до дієти та стресу.

Якщо говорити точніше, основною причиною може бути зневоднення і велике споживання солі. Недосип і алергія також можуть сприяти набряк обличчя.

Як позбутися набряків

Зробіть масаж обличчя

Масаж обличчя може швидко зменшити набряк і запалення. Все через те, що це може допомогти полегшити лімфодренаж.

Роблячи собі масаж обличчя, рухайтеся повільними плавними рухами, починаючи від центру обличчя назовні. Ви можете зробити це навколо вилиць, вгору по лінії щелепи та поперек чола.

Вмийтесь холодною водою

Вранці можна вмити обличчя холодною водою, провести по обличчю кубиком льоду або накласти холодний компрес, щоб миттєво звузити кровоносні судини та зменшити набряк.

Прикладіть лід до обличчя

Холод від льоду може допомогти зменшити набряклість вранці. Це може допомогти вивести зайву рідину з лімфатичної системи та обмежити кровоносні судини, щоб зменшити запалення.

Крем для очей

Опухлі очі - дуже поширена скарга, тому що шкіра тут дуже тонка. Варто вибрати крем для повік на основі кофеїну. Кофеїн звужує кровоносні судини і, як наслідок, зменшує набряклість.

Рухайтесь

Тривале сидіння або лежання (наприклад, протягом ночі під час сну) може спричинити накопичення рідини в тканинах певних частин тіла. Як тільки ви встанете з ліжка, ви помітите, що будь-яка набряклість почне зменшуватися.

Як запобігти набрякам

Пийте достатньо води

Вживання достатньої кількості води допоможе вам залишатися зволоженим. В и повинні пити воду протягом дня для вашого організму та способу життя.

Внесіть зміни в дієту

Внесення деяких змін у дієту також може допомогти переконатися, що тіло не затримує воду, через що обличчя та інші ділянки можуть набрякати.

Щоб зменшити набряк обличчя вранці, особливо важливо скоротити вживання солоних закусок перед сном.

Вживання їжі з високим вмістом солі на ніч викликає у людей відчуття спраги, тому вони п’ють більше води безпосередньо перед тим, як спати. Тоді вода затримується тілом і виникає набряк на обличчі.

Сон

Недостатній сон є основною причиною набряклості. Рекомендується, щоб здорові дорослі спали щонайменше 7 годин безперервно на ніч.

Деяким дорослим потрібно навіть більше сну, наприклад, 8-9 годин.

Зведіть до мінімуму стрес

Стрес негативно впливає на організм, включаючи запальний процес. Але навіть у найнапруженіші дні є способи мінімізувати його.

Змініть позу для сну