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Середньовічне прокляття диявола. Археологи випадково розкопали моторошний артефакт (фото)

Що відомо про моторошну знахідку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Німеччині археологи знайшли прокляття диявола, яке написане на табличці XV століття. Артефакт виявили випадково під час будівельних робіт для розширення ратуші у місті Росток.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію HeritageDaily.

Що відомо про знахідку

Знахідку виявили на місці колишньої вигрібної ями. Історичні записи свідчать про те, що колись на цьому місці знаходився будинок XІV століття, описаний як "один із найкрасивіших у своєму роді у всій Північній Німеччині".

Текст на табличці написаний готичним шрифтом, які використовувалися по всій Західній Європі з ХІІ до ХVII століття. Вченим вдалося розпізнати текст "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Відомо, що прокляття спрямувалося на жінку, на ім’я Талеке, та чоловіка на ім’я Хінрік (Генріх).Ось так виглядає знахідка (фото: Archeology in Mecklenburg-Western Pomerania)

Диявольські прокляття були поширені у давнину

Таблички з прокляттями були поширені в давнину під час греко-римського періоду, де прокляття, написані на тонких аркушах свинцю (згорнутих), використовувалися, щоб попросити богів, духів або померлого вчинити певну дію щодо людини чи предмета.

За словами дослідників, знахідка в Ростоку неймовірно рідкісна, особливо із заклинанням на адресу Вельзевула - інша назва диявола.

Навколо мотивів прокляття існують припущення, які передбачають такі наміри, як розрив стосунків, почуття нерозділеного кохання, ревнощі або бажання завдати нещастя обом згаданим особам.

Розкопки також виявили залишки підвалів і фундаментів, датованих ХVІ і XVII століттями, сліди колишнього водного шляху та блакитну чашу XV століття, яка походить із Валенсії в Іспанії.

Раніше ми писали про те, що нова археологічна знахідка змінює думки вчених про падіння Римської імперії.

Читайте також про те, що в Італії на місці давньоримського міста знайшли дорогоцінний скарб.

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археологические раскопки