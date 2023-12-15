RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Средневековое проклятие дьявола. Археологи случайно раскопали жуткий артефакт (фото)

Что известно о жуткой находке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Германии археологи нашли проклятие дьявола, написанное на табличке XV века. Артефакт был случайно обнаружен во время строительных работ по расширению ратуши в городе Росток.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Heritage Daily .

Что известно о находке

Находку обнаружили на месте бывшей выгребной ямы. Исторические записи свидетельствуют о том, что когда-то на этом месте находился дом XІV века, описанный как "один из самых красивых в своем роде во всей Северной Германии".

Текст на табличке написан готическим шрифтом, который использовали по всей Западной Европе с XII по ХVII век. Ученым удалось распознать текст "sathanas talkie beelzebub henrik berith". Известно, что текст проклятия был направлен на женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик (Генрих).

Вот так выглядит находка (фото: Archeology in Mecklenburg-Western Pomerania)

Дьявольские проклятия были распространены в древности

Таблички с проклятиями были распространены в древности во время греко-римского периода, где проклятия, написанные на тонких листах свинца (свернутых), использовались, чтобы попросить богов, духов или умершего совершить определенное действие в отношении человека или предмета.

По словам исследователей, находка в Ростоке невероятно редкая, особенно с заклинанием в адрес Вельзевула - другое название дьявола.

Вокруг мотивов проклятия существуют теории, предполагающие такие намерения, как разрыв отношений, чувство безответной любви, ревность или желание нанести несчастье обоим названным лицам.

Раскопки также обнаружили остатки подвалов и фундаментов, датируемых XVI и XVII веками, следы бывшего водного пути и голубую чашу XV века, что походит из Валенсии в Испании.

Ранее мы писали о том, что новая археологическая находка изменяет мнения ученых о падении Римской империи.

Читайте также о том, что в Италии на месте древнеримского города нашли драгоценное сокровище.

Читайте РБК-Украина в Google News
археологические раскопки