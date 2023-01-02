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Серед них - трійня: скільки дітей народилось у Києві в новорічну ніч

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 14:31
Серед них - трійня: скільки дітей народилось у Києві в новорічну ніч Скільки дітей народилось у Києві в новорічну ніч (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в перший день 2023 в пологових народилася 31 дитинка. До того ж народилася перша трійня цього року.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я міста Києва у Facebook.

Скільки народилось дітей

Загалом 1 січня народилася 31 дитинка - 12 хлопчиків і 19 дівчаток. Також народилася трійня, хлопчики - Матвій, Богдан та Владислав.

"Зростайте здоровими, новенькі кияни! Здоровими, щасливими та вільними під мирним небом рідної України", - йдеться у повідомленні.

Серед них - трійня: скільки дітей народилось у Києві в новорічну нічСеред них - трійня: скільки дітей народилось у Києві в новорічну нічУ Києві 1 січня народилася трійня (facebook.com/doz.kyiv.ua)

Додамо, що у Дніпропетровській області за першу ніч 2023 року народилося четверо дітей - двоє хлопчиків та двоє дівчаток.

Також у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі 1 січня народились двоє малюків.

А в Ужгороді народилися три дівчинки та один хлопчик.

Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом жінка народила в швидкій, яку витягала ДСНС.

Також ми писали, що у Києві чоловік в новорічну ніч влаштував салют, і тепер на нього чекає покарання.

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