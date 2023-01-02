Серед них - трійня: скільки дітей народилось у Києві в новорічну ніч

Скільки дітей народилось у Києві в новорічну ніч (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві в перший день 2023 в пологових народилася 31 дитинка. До того ж народилася перша трійня цього року.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я міста Києва у Facebook.

Скільки народилось дітей Загалом 1 січня народилася 31 дитинка - 12 хлопчиків і 19 дівчаток. Також народилася трійня, хлопчики - Матвій, Богдан та Владислав. "Зростайте здоровими, новенькі кияни! Здоровими, щасливими та вільними під мирним небом рідної України", - йдеться у повідомленні. У Києві 1 січня народилася трійня (facebook.com/doz.kyiv.ua) Додамо, що у Дніпропетровській області за першу ніч 2023 року народилося четверо дітей - двоє хлопчиків та двоє дівчаток. Також у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі 1 січня народились двоє малюків. А в Ужгороді народилися три дівчинки та один хлопчик.