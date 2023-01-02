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Среди них - тройня: сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночь

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Киев, Понедельник 02 января 2023 14:31
Среди них - тройня: сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночь Сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночь (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в первый день 2023 года в родильных родился 31 ребенок. К тому же родилась первая тройня в этом году.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения города Киева в Facebook.

Сколько родилось детей

В общем 1 января родился 31 ребенок - 12 мальчиков и 19 девочек. Также родилась тройня, мальчики - Матвей, Богдан и Владислав.

"Растите здоровыми, новенькие киевляне! Здоровыми, счастливыми и свободными под мирным небом родной Украины", - говорится в сообщении.

Среди них - тройня: сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночьСреди них - тройня: сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночьВ Киеве 1 января родилась тройня (facebook.com/doz.kyiv.ua)

Добавим, что в Днепропетровской области за первую ночь 2023 родилось четверо детей - двое мальчиков и две девочки.

Также в Тернопольском областном клиническом перинатальном центре 1 января родились двое малышей.

А в Ужгороде родились три девочки и один мальчик.

Ранее мы сообщали, что под Николаевом женщина родила в скорой, которую вытаскивала ГСЧС.

Также мы писали, что в Киеве мужчина в новогоднюю ночь устроил салют, и теперь его ждет наказание.

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