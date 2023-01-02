Среди них - тройня: сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночь

Сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночь (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве в первый день 2023 года в родильных родился 31 ребенок. К тому же родилась первая тройня в этом году.

Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения города Киева в Facebook.