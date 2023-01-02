Среди них - тройня: сколько детей родилось в Киеве в новогоднюю ночь
В Киеве в первый день 2023 года в родильных родился 31 ребенок. К тому же родилась первая тройня в этом году.
Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения города Киева в Facebook.
Сколько родилось детей
В общем 1 января родился 31 ребенок - 12 мальчиков и 19 девочек. Также родилась тройня, мальчики - Матвей, Богдан и Владислав.
"Растите здоровыми, новенькие киевляне! Здоровыми, счастливыми и свободными под мирным небом родной Украины", - говорится в сообщении.
В Киеве 1 января родилась тройня (facebook.com/doz.kyiv.ua)
Добавим, что в Днепропетровской области за первую ночь 2023 родилось четверо детей - двое мальчиков и две девочки.
Также в Тернопольском областном клиническом перинатальном центре 1 января родились двое малышей.
А в Ужгороде родились три девочки и один мальчик.
Ранее мы сообщали, что под Николаевом женщина родила в скорой, которую вытаскивала ГСЧС.
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