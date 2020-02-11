Сердце разрывается: новорожденная дочь Миллы Йовович экстренно госпитализирована

Дочь Миллы Йовович заболела (Коллаж РБК-Украина)

Новорожденная дочь Миллы Йовович серьезно заболела

Актриса Милла Йовович в начале февраля 2020 года стала мамой в третий раз – она родила девочку своему мужу, режиссеру Полу Андерсену. Звездная пара назвала дочку Оушан. Малышка родилась в срок и абсолютно здоровой.

Однако уже через неделю медики вынуждены были экстренно госпитализировать Миллу Йовович и ее новорожденную малышку. У девочки диагностировали серьезную форму желтухи.

Как отметила актриса, она вместе с дочерью неделю находится в больнице и у Оушан ежедневно берут анализы крови на антитела. На своей странице в Instagram Йовович призналась, что у нее сердце разрывается.

"У Оушан трудный случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживает ее всю неделю. У бедной малютки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше", - написала актриса.

Стоит отметить, что Оушан – третья дочь в семье Миллы Йовович и ее 54-летнего супруга Пола Андерсена. Пара поженилась в 2009 году, но в 2007 они стали родителями Эвер Габо, а в 2015 году на свет появилась вторая дочь – Дашиэл Иден.