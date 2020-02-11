Серце розривається: новонароджена дочка Мілли Йовович екстрено госпіталізована

Дочка Мілли Йовович захворіла (Колаж РБК-Україна)

Новонароджена дочка Мілли Йовович серйозно захворіла

Актриса Мілла Йовович на початку лютого 2020 року стала мамою втретє – вона народила дівчинку своєму чоловікові, режисерові Полу Андерсену. Зіркова пара назвала доньку Оушан. Малятко народилася в строк і абсолютно здоровою.

Проте вже через тиждень медики змушені були терміново госпіталізувати Міллу Йовович та її новонароджену дитину. У дівчинки діагностували серйозну форму жовтяниці.

Як зазначила актриса, вона разом з дочкою тиждень перебуває в лікарні та в Оушан щодня беруть аналізи крові на антитіла. На своїй сторінці в Instagram Йовович зізналась, що у неї серце розривається.

"В Оушан важкий випадок жовтяниці, тому нам довелося лягти в клініку і виходжує її всю тиждень. У бідної крихітки так багато маленьких подряпин на п'ятах! Лікарі беруть у неї кров, щоб перевірити її на антитіла. Коли я бачу їх, моє серце просто розривається. Сподіваюся, аналіз крові, який вони зробили сьогодні, покаже, що їй стало краще", - написала актриса.

Варто відзначити, що Оушан – третя дочка в сім'ї Мілли Йовович та її 54-річного чоловіка Пола Андерсена. Пара одружилася у 2009 році, але у 2007 вони стали батьками Евер Габо, а у 2015 році на світ з'явилася друга дочка – Дашиэл Іден.