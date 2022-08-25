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"Сердце разрывается": в Херсонской области спелые арбузы пропадают на полях (видео)

В Херсоне фермеры не собирают арбузы на поле (скрин)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированных районах Херсонской области на полях лежат тонны спелых арбузов. Фермеры урожай даже не собирают, ведь продать арбузы в оккупации они могут разве что за бесценок. А вывезти плоды на подконтрольные территории Украины не дают российские оккупанты.

Что сейчас происходит на полях, показал пользователь под ником "student___u" в TikTok.

Видео вызвало бурную реакцию украинцев, которые вынуждены покупать невкусные арбузы по "космическим" ценам.

На ролике видно, как мужчина бросил на поле арбуз, и он легко раскололся на две части. В середине он очень спелый и сочный.

В Херсонской области на полях лежат арбузы (скрин)

Также отмечают, что дыни на базаре стоят 4 грн/кг. Другие же пользователи пишут, что во Львове, Киеве и Черниговской области дыни можно приобрести по 80-90 грн.

Цены на дыни в Херсонской области (скрин)

Кроме того, фермеры говорят, что в этом году арбузы и дыни не окупились и они работают в убыток.

В комментариях пользователи пишут, что покупают арбузы за 200 гривен и хотят херсонских:

  • Это боль, купили арбуз за 200 грн, розовый;
  • Купила арбуз, не очень большой почти за 200 грн, а он ну вообще такое себе. Хочу херсонские!;
  • Плачу за Херсоном, арбузами, дыней. За мирной Украиной;
  • Не издевайтесь, пожалуйста, я чувствую этот невероятный вкус и запах;
  • Мы купили арбуз почти за 400 гривен, вообще был не сладкий;
  • Сердце разрывается.

Добавим, что цены на арбузы в Украине в сезон колеблются 32-40 грн за килограмм. Поэтому за средний арбуз веса 5-10 кг придется заплатить от 160 грн и более.

Ранее Комаровский рассказывал, в арбузе, или дне меньше нитратов.

Также мы писали, стоит ли ждать снижения цен на арбузы и дыни.

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арбуз