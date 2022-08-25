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"Серце розривається": у Херсонській області стиглі кавуни пропадають на полях (відео)

У Херсоні фермери не збирають кавуни на полі (скрін)
Автор: Тетяна Самарук

У окупованих районах Херсонській області на полях лежать тонни стиглих кавунів. Фермери урожай навіть не збирають, адже продати кавуни в окупації вони можуть хіба що за безцінь. А вивезти плоди на підконтрольні території України не дають російські окупанти.

Що зараз відбувається на полях, показав користувач під ніком "student___u" у TikTok.

Відео викликало бурхливу реакцію українців, які змушені купувати несмачні кавуни за "космічними" цінами.

На ролику видно, як чоловік кинув на полі кавун, і він легко розколовся на дві частини. У середині він дуже стиглий та соковитий.

У Херсонській області на полях лежать кавуни (скрін)

Також зазначають, що дині на базарі коштують 4 грн/кг. Інші ж користувачі пишуть, що у Львові, Києві та Чернігівській області дині можна придбати по 80-90 грн.

Ціни на дині у Херсонській області (скрін)

Окрім того, фермери кажуть, що цьогоріч кавуни та дині не окупились і вони працюють у збиток.

У коментарях користувачі пишуть, що купують кавуни за 200 гривень та хочуть херсонських:

  • Це біль, купили кавун за 200 грн, злегка рожевий;
  • Купила кавун, не дуже великий майже за 200 грн, а він ну взагалі таке собі. Хочу херсонські!;
  • Плачу за Херсоном, кавунами, динею. За мирною Україною;
  • Не знущайтеся, будь ласка, я відчуваю цей неймовірний смак і запах;
  • Ми купили кавун майже за 400 гривень, взагалі був не солодкий;
  • Серце розривається.

Додамо, що ціни на кавуни в Україні у сезон коливаються 32-40 грн за кілограм. Тому за середній кавун ваги 5-10 кг доведеться заплатити від 160 грн і більше.

Раніше Комаровський розповідав, у кавуні, чи дні менше нітратів.

Також ми писали, чи варто чекати на зниження цін на кавуни та дині.

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