"Серце розривається": у Херсонській області стиглі кавуни пропадають на полях (відео)

Відео викликало бурхливу реакцію українців, які змушені купувати несмачні кавуни за "космічними" цінами.

На ролику видно, як чоловік кинув на полі кавун, і він легко розколовся на дві частини. У середині він дуже стиглий та соковитий.

У Херсонській області на полях лежать кавуни (скрін)

Також зазначають, що дині на базарі коштують 4 грн/кг. Інші ж користувачі пишуть, що у Львові, Києві та Чернігівській області дині можна придбати по 80-90 грн.

Ціни на дині у Херсонській області (скрін)

Окрім того, фермери кажуть, що цьогоріч кавуни та дині не окупились і вони працюють у збиток.

У коментарях користувачі пишуть, що купують кавуни за 200 гривень та хочуть херсонських:

Це біль, купили кавун за 200 грн, злегка рожевий;

Купила кавун, не дуже великий майже за 200 грн, а він ну взагалі таке собі. Хочу херсонські!;

Плачу за Херсоном, кавунами, динею. За мирною Україною;

Не знущайтеся, будь ласка, я відчуваю цей неймовірний смак і запах;

Ми купили кавун майже за 400 гривень, взагалі був не солодкий;

Серце розривається.

Додамо, що ціни на кавуни в Україні у сезон коливаються 32-40 грн за кілограм. Тому за середній кавун ваги 5-10 кг доведеться заплатити від 160 грн і більше.