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Сепсис и менингит: где можно легко подхватить страшные болезни

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 19:16
Сепсис и менингит: где можно легко подхватить страшные болезни
Коллаж РБК-Украина

В Киеве провели исследование на наличие опасных бактерий

Страшные болезни, такие как менингит, сепсис, возбудители стафилококка, исследователи обнаружили на бумажной купюре номиналом в 1 гривну и жетоне на метро. Об этом сообщил координатор Kyiv Smart City Ярослав Бойко на своей странице в Facebook.

Анализы показали, что на наличных деньгах находиться очень много болезней, поскольку деньги ходят по рукам и собирают на себе множество бактерий.

На гривневых купюрах находятся возбудители таких болезней, как атрофический гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дисбактериоз и пищевое отравление.

 

Фото: facebook.com/Ярослав Бойко

"Это в очередной раз доказывает, что безналичный расчет не только экономит время и деньги, но и бережет ваше здоровье", - рассказал Бойко.

Напомним, что в лечении ВИЧ произошла революция. Новое лекарство полностью уничтожит вирус. В Питтсбургском университете опубликован новый подход к иммунотерапии, который не прячет ВИЧ от иммунной системы, а убивает его.

Ранее сообщалось о том, что Уляна Супрун предупредила украинцев о том, что неполноценное питание является причиной наибольшего количества смертей во всем мире.

Мы также писали о том, что Супрун рассказала главное о здоровье человека и какие факторы влияют на него.

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