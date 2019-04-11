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Сепсис і менінгіт: де можна легко підхопити страшні хвороби

STYLERЖиття    11.04.2019 - 19:16
Сепсис і менінгіт: де можна легко підхопити страшні хвороби
Колаж РБК-Україна

У Києві провели дослідження на наявність небезпечних бактерій

Страшні хвороби, такі як менінгіт, сепсис, збудники стафілокока, дослідники виявили на паперовій купюрі номіналом в 1 гривню і жетоні на метро. Про це повідомив координатор Kyiv Smart City Ярослав Бойко на своїй сторінці в Facebook.

Аналізи показали, що на готівці перебувають дуже багато хвороб, оскільки гроші ходять по руках і збирають на собі безліч бактерій.

На гривневих купюрах знаходяться збудники таких хвороб, як атрофічний гастрит, перитоніт, плеврит, менінгіт, сепсис, дисбактеріоз і харчове отруєння.

 

Фото: facebook.com/Ярослав Бойко

"Це в черговий раз доводить, що безготівковий розрахунок не тільки економить час і гроші, але й береже ваше здоров'я", - розповів Бойко.

Нагадаємо, що в лікуванні ВІЛ сталася революція. Нові ліки повністю знищить вірус. У Піттсбургському університеті опублікований новий підхід до імунотерапії, який не ховає ВІЛ від імунної системи, а вбиває його.

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