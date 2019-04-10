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Революция в лечении ВИЧ: новое лекарство полностью уничтожит вирус

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 21:48
Революция в лечении ВИЧ: новое лекарство полностью уничтожит вирус
Коллаж РБК-Украина

Ученные разработали новый препарат против ВИЧ

Лечение ВИЧ - одна из важнейших задач ученных. В США представили две новые разработки, которые помогут в лечении ВИЧ. В Питтсбургском университете опубликован новый подход к иммунотерапии, который не прячет ВИЧ от иммунной системы, а убивает его. Об этом говорится в сообщении Медицинского центра Университета Питтсбурга UPMC.

Новое лечение дает возможность обнаружить вирус, который скрывается в иммунной системе, и уничтожить его. Исследование показало, что иммунотерапия может избавлять от ВИЧ навсегда.

Команда спроектировала антиген, который помогает найти скрытый вирус в клетках и уничтожить его. Данные наработки считаются шагом к созданию вакцины против ВИЧ.

Революция в лечении ВИЧ: новое лекарство полностью уничтожит вирус

Фото: upmc com

Ученные заявили, что для дальнейших исследований необходимо финансирование и дополнительные исследования с добровольцами.

Стоит отметить, что управление по вопросам пищевых продуктов и медикаментов США зарегистрировало новое лекарство против ВИЧ, которое состоит из двух компонентов, а не из трех, как стандартные препараты против вируса иммунодефицита человека.

Новый препарат получил название Dovato. Его разработала британская компания GlaxoSmithKline (GSK). Dovato представляет собой таблетку с двукратной схемой лечения для взрослых. В составе препарата находится два лекарственных средства - долутегравир и ламивудин.

Напомним, что София Ротару, которая прошла курс химиотерапии из-за серьезной болезни, имеет другие проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось о том, что в Лос-Анжелесе на 85-м году жизни умер известный голливудский актер Сеймур Кассел.

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