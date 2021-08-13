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В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя

Автор: Styler

Эксперты прогнозируют две мощные магнитные бури в сентябре этого года. Ожидается, что первая магнитная буря будет 6 сентября, а вторая - 26 сентября.

Об этом сообщает ТСН.

По словам экспертов, первая магнитная буря будет менее мощной. Но на нее тоже отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто перенес инфаркт или инсульт.

Вторая магнитная буря накроет планету 26 сентября. И вот она будет очень мощной. Плохо могут себя почувствовать абсолютно все, особенно, кто метеозависим.

Как обезопасить себя

  • По возможности лучше отказаться от физических или интеллектуальных нагрузок.
  • Также лучше отменить важные встречи и решения.
  • Откажитесь от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи.
  • Больше находитесь в спокойной обстановке или на отдыхе.
  • Чаще гуляйте на свежем воздухе.
  • Спите не менее 7-8 часов в день.
  • Пейте травяной чай из ромашки, мяты, липы и т.п.
  • Приготовьте обезболивающие препараты, но они должны быть согласованы с вашим лечащим врачом.

Напомним, что в августе нас ждет целая серия магнитных бурь. Они не очень интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт.

Мы также писали о том, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и как это лечить.

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Магнитная буря