В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя

Эксперты прогнозируют две мощные магнитные бури в сентябре этого года. Ожидается, что первая магнитная буря будет 6 сентября, а вторая - 26 сентября.
Об этом сообщает ТСН.
По словам экспертов, первая магнитная буря будет менее мощной. Но на нее тоже отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто перенес инфаркт или инсульт.
Вторая магнитная буря накроет планету 26 сентября. И вот она будет очень мощной. Плохо могут себя почувствовать абсолютно все, особенно, кто метеозависим.
Напомним, что в августе нас ждет целая серия магнитных бурь. Они не очень интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт.
Мы также писали о том, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и как это лечить.