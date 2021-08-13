В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя

Эксперты прогнозируют две мощные магнитные бури в сентябре этого года. Ожидается, что первая магнитная буря будет 6 сентября , а вторая - 26 сентября .

По словам экспертов, первая магнитная буря будет менее мощной. Но на нее тоже отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто перенес инфаркт или инсульт.

Вторая магнитная буря накроет планету 26 сентября. И вот она будет очень мощной. Плохо могут себя почувствовать абсолютно все, особенно, кто метеозависим.

Как обезопасить себя