RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У вересні настануть потужні магнітні бурі: як уберегти себе

Автор: Styler

Експерти прогнозують дві потужні магнітні бурі у вересні цього року. Очікується, що перша магнітна буря буде 6 вересня, а друга - 26 вересня.

Про це повідомляє ТСН.

За словами експертів, перша магнітна буря буде менш потужною. Але на неї теж відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, і ті, хто переніс інфаркт чи інсульт.

Друга магнітна буря накриє планету 26 вересня. І ось вона буде дуже потужною. Погано можуть себе відчути абсолютно всі, особливо, хто метеозалежна.

Як убезпечити себе

  • По можливості краще відмовитися від фізичних або інтелектуальних навантажень.
  • Також краще скасувати важливі зустрічі і рішення.
  • Відмовтеся від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної і смаженої їжі.
  • Більше перебувайте в спокійній обстановці або на відпочинку.
  • Частіше гуляйте на свіжому повітрі.
  • Спіть не менше 7-8 годин на день.
  • Пийте трав'яний чай з ромашки, м'яти, липи і т.п.
  • Приготуйте знеболювальні препарати, але вони повинні бути узгоджені з вашим особистим лікарем.

Нагадаємо, що в серпні нас чекає ціла серія магнітних бур. Вони не дуже інтенсивні, але деяким людям можуть доставити дискомфорт.

Ми також писали про те, що таке метеозалежність, чому ми реагуємо на погоду, і як це лікувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря