У вересні настануть потужні магнітні бурі: як уберегти себе

Експерти прогнозують дві потужні магнітні бурі у вересні цього року. Очікується, що перша магнітна буря буде 6 вересня, а друга - 26 вересня.
Про це повідомляє ТСН.
За словами експертів, перша магнітна буря буде менш потужною. Але на неї теж відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, і ті, хто переніс інфаркт чи інсульт.
Друга магнітна буря накриє планету 26 вересня. І ось вона буде дуже потужною. Погано можуть себе відчути абсолютно всі, особливо, хто метеозалежна.
Нагадаємо, що в серпні нас чекає ціла серія магнітних бур. Вони не дуже інтенсивні, але деяким людям можуть доставити дискомфорт.
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