ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя

Новина українською →
Пятница 13 августа 2021 07:42
В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя Коллаж РБК-Украина: эксперты рассказали о магнитных бурях в сентябре
Автор: Styler

Эксперты прогнозируют две мощные магнитные бури в сентябре этого года. Ожидается, что первая магнитная буря будет 6 сентября, а вторая - 26 сентября.

Об этом сообщает ТСН.

По словам экспертов, первая магнитная буря будет менее мощной. Но на нее тоже отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто перенес инфаркт или инсульт.

Вторая магнитная буря накроет планету 26 сентября. И вот она будет очень мощной. Плохо могут себя почувствовать абсолютно все, особенно, кто метеозависим.

Как обезопасить себя

  • По возможности лучше отказаться от физических или интеллектуальных нагрузок.
  • Также лучше отменить важные встречи и решения.
  • Откажитесь от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи.
  • Больше находитесь в спокойной обстановке или на отдыхе.
  • Чаще гуляйте на свежем воздухе.
  • Спите не менее 7-8 часов в день.
  • Пейте травяной чай из ромашки, мяты, липы и т.п.
  • Приготовьте обезболивающие препараты, но они должны быть согласованы с вашим лечащим врачом.

Напомним, что в августе нас ждет целая серия магнитных бурь. Они не очень интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт.

Мы также писали о том, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и как это лечить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря
LITE
Праздник 13 августа: что строго запрещено делать накануне Маковея, у кого день ангела
Праздник 13 августа: что строго запрещено делать накануне Маковея, у кого день ангела