В сентябре наступят мощные магнитные бури: как уберечь себя
Коллаж РБК-Украина: эксперты рассказали о магнитных бурях в сентябре
Эксперты прогнозируют две мощные магнитные бури в сентябре этого года. Ожидается, что первая магнитная буря будет 6 сентября, а вторая - 26 сентября.
Об этом сообщает ТСН.
По словам экспертов, первая магнитная буря будет менее мощной. Но на нее тоже отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто перенес инфаркт или инсульт.
Вторая магнитная буря накроет планету 26 сентября. И вот она будет очень мощной. Плохо могут себя почувствовать абсолютно все, особенно, кто метеозависим.
Как обезопасить себя
- По возможности лучше отказаться от физических или интеллектуальных нагрузок.
- Также лучше отменить важные встречи и решения.
- Откажитесь от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи.
- Больше находитесь в спокойной обстановке или на отдыхе.
- Чаще гуляйте на свежем воздухе.
- Спите не менее 7-8 часов в день.
- Пейте травяной чай из ромашки, мяты, липы и т.п.
- Приготовьте обезболивающие препараты, но они должны быть согласованы с вашим лечащим врачом.
Напомним, что в августе нас ждет целая серия магнитных бурь. Они не очень интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт.
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