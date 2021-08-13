У вересні настануть потужні магнітні бурі: як уберегти себе

Експерти прогнозують дві потужні магнітні бурі у вересні цього року. Очікується, що перша магнітна буря буде 6 вересня , а друга - 26 вересня .

За словами експертів, перша магнітна буря буде менш потужною. Але на неї теж відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, і ті, хто переніс інфаркт чи інсульт.

Друга магнітна буря накриє планету 26 вересня. І ось вона буде дуже потужною. Погано можуть себе відчути абсолютно всі, особливо, хто метеозалежна.

Як убезпечити себе