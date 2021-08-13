ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У вересні настануть потужні магнітні бурі: як уберегти себе

Новость на русском →
П'ятниця 13 серпня 2021 07:42
У вересні настануть потужні магнітні бурі: як уберегти себе Колаж РБК-Україна: експерти розповіли про магнітні бурі у вересні
Автор: Styler

Експерти прогнозують дві потужні магнітні бурі у вересні цього року. Очікується, що перша магнітна буря буде 6 вересня, а друга - 26 вересня.

Про це повідомляє ТСН.

За словами експертів, перша магнітна буря буде менш потужною. Але на неї теж відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, і ті, хто переніс інфаркт чи інсульт.

Друга магнітна буря накриє планету 26 вересня. І ось вона буде дуже потужною. Погано можуть себе відчути абсолютно всі, особливо, хто метеозалежна.

Як убезпечити себе

  • По можливості краще відмовитися від фізичних або інтелектуальних навантажень.
  • Також краще скасувати важливі зустрічі і рішення.
  • Відмовтеся від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної і смаженої їжі.
  • Більше перебувайте в спокійній обстановці або на відпочинку.
  • Частіше гуляйте на свіжому повітрі.
  • Спіть не менше 7-8 годин на день.
  • Пийте трав'яний чай з ромашки, м'яти, липи і т.п.
  • Приготуйте знеболювальні препарати, але вони повинні бути узгоджені з вашим особистим лікарем.

Нагадаємо, що в серпні нас чекає ціла серія магнітних бур. Вони не дуже інтенсивні, але деяким людям можуть доставити дискомфорт.

Ми також писали про те, що таке метеозалежність, чому ми реагуємо на погоду, і як це лікувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря
LITE
Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела
Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела