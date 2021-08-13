У вересні настануть потужні магнітні бурі: як уберегти себе
Колаж РБК-Україна: експерти розповіли про магнітні бурі у вересні
Експерти прогнозують дві потужні магнітні бурі у вересні цього року. Очікується, що перша магнітна буря буде 6 вересня, а друга - 26 вересня.
Про це повідомляє ТСН.
За словами експертів, перша магнітна буря буде менш потужною. Але на неї теж відреагують гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, і ті, хто переніс інфаркт чи інсульт.
Друга магнітна буря накриє планету 26 вересня. І ось вона буде дуже потужною. Погано можуть себе відчути абсолютно всі, особливо, хто метеозалежна.
Як убезпечити себе
- По можливості краще відмовитися від фізичних або інтелектуальних навантажень.
- Також краще скасувати важливі зустрічі і рішення.
- Відмовтеся від кави, сигарет, спиртного, енергетиків, жирної і смаженої їжі.
- Більше перебувайте в спокійній обстановці або на відпочинку.
- Частіше гуляйте на свіжому повітрі.
- Спіть не менше 7-8 годин на день.
- Пийте трав'яний чай з ромашки, м'яти, липи і т.п.
- Приготуйте знеболювальні препарати, але вони повинні бути узгоджені з вашим особистим лікарем.
Нагадаємо, що в серпні нас чекає ціла серія магнітних бур. Вони не дуже інтенсивні, але деяким людям можуть доставити дискомфорт.
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