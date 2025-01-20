"Сент-Екзюпері" і ще 5 фільмів про письменників, які треба подивитися усім

23 січня в Україні відбудеться прем’єра нового фільму “Сент-Екзюпері" - про автора культового роману “Маленький принц”. Він запрошує зазирнути за куліси творчості одного з найвідоміших письменників ХХ століття. Ця кінострічка, як і багато інших, показує, що за кожним великим твором стоїть не менш цікава людська історія.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку найкращих на наш погляд біографічних фільмів про письменників, які розкривають перед нами світ їхніх думок і почуттів.

"Сент-Екзюпері"

Щоб знайти людину, котра не знає розповіді "Маленький принц" треба здійснити подорож на ті самі вищезазначені безлюдні острови. Цей твір чи не найпопулярніший у світі: його переклали на більше ніж 300 мов, що є другим результатом в історії друкарства.

А хто ж на першому місці? Правильно - попереду тільки Біблія! Екранізацій "Принца" було чимало: серед останніх - анімація 2015 року. А от художніх фільмів про самого де Сент-Екзюпері, видатного автора та пілота, ми не бачили вже дуже давно. Але скоро це зміниться!

Кадр з фільму "Сент-Екзюпері"

23 січня в кінотеатрах стартує фільм саме про людину, яка створила Маленького принца. Французька стрічка, в якій знялися Луї Гаррель, Венсан Кассель та неперевершена Даєн Крюгер, розкаже про один тиждень з життя Сент-Екзюпері, а саме про час, коли його найкращий друг зник у горах під час польоту, і Сент-Екс, ризикуючи життям, вирушив на його пошуки. Кажуть, саме ця подія і все, що з ним тоді трапилось, надихнуло автора на створення своєї культової розповіді "Маленький принц".

"Толкін"

Його називають батьком цілого жанру фентезі. У деяких спільнотах, якщо вимовити його прізвище без належної шани й виразності, можна отримати на горіхи справжнім мечем із загартованої сталі. А назвавши його найвидатнішим письменником всіх часів, вам дуже просто буде стояти на цьому твердженні. Це професор Джон Рональд Руел Толкін - автор "Володар перснів", "Гобіт" та "Сильмариліон", які досі надихають кіноробів на все нові проєкти.

Так, його екранізують навіть тепер, але, звичайно, найкультовішою кіно адаптацією справедливо вважається трилогія "Володар перснів" Пітера Джексона. Свого часу вона встановила нову планку не тільки в жанрі, але й в кіно в цілому, попутно зібравши 13 премії "Оскар".

Кадр з фільму "Толкін"

Але що ми знаємо про самого Толкіна? Геніальний філолог, професор англосаксонської мови Оксфордського університету, який не тільки досконало вивчив приблизно 35 мов, як сучасних, так і стародавніх, але й створив з десяток своїх. До того ж з усіма належними правилами граматики!

Ще він був офіцером під час Першої світової війни, а його історії кохання за рівнем зворушливості позаздрять персонажі романів Джейн Остін. І про все це і багато іншого ви можете доволі легко дізнатися із фільму "Толкін", в якому зіграв Ніколас Голт і Лілі Коллінз, також відома в модних колах як "Емілі в Парижі".

"Джейн Остін"

Пригадали Джейн Остін ми зовсім не випадково - звичайно, вона теж потрапила в наш рейтинг. Видатна британська письменниця в жанрі реалізму підкорила серця мільйонів завдяки простим, але вкрай романтичним історіями. Вона як ніхто вміла використовувати іронію, сатиру, "чисто англійський гумор", та людську психологію у своїх роботах.

Її романи, написані ще в XVIII-XIX столітті, не втратили своєї актуальності й досі. Серед найвизначніших, які неодноразово були екранізовані, це "Емма", "Переконання", та, звичайно, культовий "Гордість і упередження" - роман, який навіть скептичний Шелдон Купер назвав досконалим витвором мистецтва!

Кадр з фільму "Джейн Остін"

Звісно, писати про кохання, до того ж так майстерно, неможливо, якщо сам бодай раз не відчував його. Людству справді пощастило, що любов не обійшла стороною і саму леді Остін. І саме про те, як кохання трапилось в житті видатної письменниці, у 2007 році вийшов фільм.

За сюжетом молода Джейн Остін, котру хочуть видати заміж за розрахунком, зустрічає молодого, самозакоханого аристократа, котрий виділяється як своєю гордістю, так і упередженістю. І все ж саме він надихає Остін стати письменницею. До того ж однією з найкращих в історії! Як бонус, головні ролі у фільмі зіграла володарка премії "Оскар" Енн Гетевей та Джеймс Макевой.

"Порятунок містера Бенкса"

Ім’я Памела Ліндон Треверс знає далеко не кожен, але майже всі знають Мері Поппінс. Треверс - авторка культової серії розповідей про найдивовижнішу няню у світі, чиє ім’я стало синонімом цієї професії в цілому.

І все ж життя самої пані Треверс заслуговує на як мінімум окрему серію документалок від Netflix: вона була журналісткою, поетесою, сценаристом, ніколи не була в шлюбі, але в неї було чимало романів, в тому числі із жінками. Вона переїхала в Англію з Австралії (так, авторка культової Мері Поппінс насправді австралійка), стала Офіцером Ордена Британської імперії та вигадала свого персонажа-няню у вечір, коли сама няньчила дітей друзів. Жінка без перебільшень дивовижна!

Кадр з фільму "Порятунок містера Бенкса"

Фільм "Порятунок містера Бенкса", який був номінований на премію "Оскар", всього цього не покаже. Але що він покаже, це те, як Треверс 20 років не давала Волтеру Діснею зняти фільм про Мері Поппінс. І все ж одного разу вона об’єдналася з ним, щоб створити "ідеальне кіно для дітей".

Її доволі непростий характер поставив на вуха всю корпорацію Disney, і ті, хто завжди говорив, як треба робити кіно, нарешті почали слухати. Що в результаті? Той самій фільм від студії Disney "Мері Поппінс" 1964 року отримав 13 номінацій премії "Оскар" і виграв 5!

"Закоханий Шекспір" та "Анонім"

Два абсолютно різні погляди на одного і того ж письменника: найвідомішого і найвидатнішого драматурга всіх часів Вільяма Шекспіра. Річ у тім, що суперечки з приводу його персони не вщухають і зараз. Існують теорії, цілком обґрунтовані професіональними істориками, що автор "Ромео та Джульєтта", "Король Лір", "Макбет" і інших класичних драм, був знатною людиною при титулі, тому, через свій статус, мусив приховувати пристрасть до театру і письменництва.

Так, в ті часи бути актором чи мати якусь справу з театром, вважалось непристойним. Тому він передавав свої рукописні роботи місцевому драматургу і той вже відносив їх у люди під своїм ім’ям - Вільям Шекспір. Фактів, що підтверджують цю теорію, безліч і фільм "Анонім" 2011 року показує безсмертного, але невідомого автора саме через цю призму.

Кадр з фільму "Анонім"

Ну а якщо вам більше до смаку класичний підхід до культу Шекспіра, як до талановитого драматурга, романтика і людини "з вулиці", про яку почули всі королі та королеви світу, "Закоханий Шекспір" чудово втамує вашу жагу до прекрасного.

Що б ви не обрали для перегляду, ви точно отримаєте задоволення: обидва фільми у свій час були шановані і критиками і звичайними глядачами. "Анонім", наприклад, був номінований на премію "Оскар", ну а "Закоханий Шекспір" виграв аж шість таких статуеток!

Кадр з фільму "Закоханий Шекспір"