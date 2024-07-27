Сенсаційна знахідка на місці воскресіння Ісуса Христа: який неймовірний артефакт знайшли археологи

Коли будівельники перевернули гігантську кам'яну плиту, вкриту графіті, що притулилася до стіни Храму Гробу Господнього в Єрусалимі, вони побачили щось дуже старовинне. Археологи зазначили, що це вівтар, який стояв саме на тому місці, де був похований та воскрес Ісус.

Камінь був прикрашений стрічковими орнаментами за римською традицію в середні віки. А ще на ньому були чіткі позначення, які змусили дослідників вважати, що це вівтар, освячений у 1149 році.

"Особлива техніка виробництва мармурового оздоблення практикувалася виключно майстрами гільдії в папському Римі, які передавали навички з покоління в покоління. Характерною рисою цією техніки було вміння її майстрів прикрашати великі поверхні невеликою кількістю дорогоцінного мармуру", - кажуть вчені.

Ця техніка називається Косматеску і середньовічні майстри з максимальною точністю складали невеликі шматочки мармуру, прикріпивши їх таким чином, щоб створити складні геометричні візерунки та сліпучі орнаменти.

Тисячолітній вівтар увесь цей час був у Храмі Гробу Господнього (фото: antiquities.org.il)

Вважається, що Папа дорожить творами мистецтва Косматеску настільки, що їх рідко можна знайти за межами Риму, і лише один був знайдений у Вестмінстерському абатстві.

За словами науковців з Австрійської академії наук, ця знахідка стала сенсацією для істориків в кількох аспектах. Вважалося, що цей вівтар був знищений під час пожежі в 1808 році.

"По-перше, той факт, що плита могла так довго залишатися прихованою в такій інтенсивно досліджуваний будівлі, як Храм Гробу Господнього, особливо тому, що це було перед очима тисяч паломників і туристів щодня", - кажуть археологи.

Варто зазначити, що туристи довгий час наносили графіті на лицьову частину плити, тому, можливо вона залишалася непоміченою протягом століть.

Храм Гробу Господнього був побудований на вершині римського храму, присвяченого богині Венері, у 335 році нашої ери. Будівництво було доручено римським імператором Костянтином, і під час перетворення було розкрито могилу, яка, як вважають, належить Ісусу, який помер за 300 років до того.

Церква Гробу Господнього зазнавала нападів протягом століть, була знищена перською армією в 614 році, майже зруйнована в 1009 році, а потім спалахнула в 1800-х роках.