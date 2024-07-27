Сенсационная находка на месте воскрешения Иисуса Христа: какой невероятный артефакт нашли археологи

Когда строители перевернули гигантскую каменную плиту, покрытую граффити, прислонившейся к стене Храма Гроба Господнего в Иерусалиме, они увидели нечто очень старинное. Археологи отметили, что это алтарь, стоявший именно на том месте, где был похоронен и воскрес Иисус.

Камень был украшен ленточными орнаментами по римской традиции в средние века. А еще на нем были четкие обозначения, заставившие исследователей считать, что это алтарь, освященный в 1149 году.

"Особая техника производства мраморного убранства практиковалась исключительно мастерами гильдии в папском Риме, которые передавали навыки из поколения в поколение. Характерной чертой этой техники было умение ее мастеров украшать большие поверхности небольшим количеством драгоценного мрамора", - говорят ученые.

Эта техника называется Косматеску и средневековые мастера с максимальной точностью составляли небольшие кусочки мрамора, прикрепив их таким образом, чтобы создать сложные геометрические узоры и ослепительные орнаменты.

Тысячелетний алтарь все это время был в Храме Гроба Господнего (фото: antiquities.org.il)

Считается, что Папа дорожит произведениями искусства Косматеску настолько, что их редко обнаруживают за пределами Рима, и только один был найден в Вестминстерском аббатстве.

По словам ученых из Австрийской академии наук, находка стала сенсацией для историков в нескольких аспектах. Считалось, что алтарь был уничтожен во время пожара в 1808 году.

"Во-первых, тот факт, что плита могла так долго оставаться скрытой в таком интенсивно исследуемом здании, как Храм Гроба Господнего, особенно потому, что это было перед глазами тысяч паломников и туристов каждый день", - говорят археологи.

Стоит отметить, что туристы долгое время наносили граффити на лицевую часть плиты, поэтому, возможно, она оставалась незамеченной на протяжении веков.

Храм Гроба Господнего был построен на вершине римского храма, посвященного богине Венере, в 335 году нашей эры. Строительство было поручено римским императором Константином, и во время преобразования была раскрыта могила, которая, как полагают, принадлежит Иисусу, умершему за 300 лет до того.

Церковь Гроба Господнего подвергалась нападениям на протяжении веков, была уничтожена персидской армией в 614 году, почти разрушена в 1009 году, а затем вспыхнула в 1800-х годах.