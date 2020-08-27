Ван Дамм в киевских Бортничах устроил "разборки" (фото)

Съемки фильма Netflix в Украине с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли проводят на разных локациях Киева, в том числе и в Бортничах. Жители района узнали легендарного голливудского актера даже в сценическом образе - в кепке, куртке и осеннем пальто, похожем на фартук учителя труда.

За съемочным процессом 26 августа наблюдали очевидцы, после чего кадры с героем боевиков показали в сети.

Некоторые эпизоды картины "The Last Mercenary" решили снимать возле жилых многоэтажек во дворе на улице Дяченко, 20, и около продуктового супермаркета.

Как рассказала киевлянам охрана, съемки в Бортничах продлятся три дня, а этот район выбрали потому, что тут не многолюдно. Об этом пишут пользователи паблика "Микрорайон Бортничи" в Facebook.

К самому Ван Дамму никого не подпускали, поэтому люди снимали происходящее кто со стороны, а кто - из окон своих квартир.

Жан-Клод Ван Дамм снимается в киевских Бортничах (фото: соцсети)

На кадрах можно увидеть также и кулачные бои, а вот свой фирменный удар ногой с разворота в прыжке Ван Дамм еще не демонстрировал - но все впереди. Но даже своими увесистыми оплеухами актер валил противников наповал, и даже "остановил" головой дубинку в руках соперника. С "местными хулиганами" звезда боевиков столкнулся, когда прогуливался с таинственным темнокожим спутником в черном балахоне (имя актера и роль неизвестны) и катил за собой мусорный бак.

В Киеве сняли эпизод с дракой Ван Дамма в Бортничах (фото: скрин facebook.com/groups/bortnychy)

Комедийный боевик "The Last Mercenary" расскажет о политических интригах на государственном уровне. Съемки картины продлятся до осени. Хотя по сюжету события будут разворачиваться во Франции, львиная часть съемок пройдет в Киеве, а также процесс продолжат в Париже.

Как сообщалось, недавно киевлян серьезно напугал взрыв около станции метро, но оказалось, что это просто проходили съемки фильма.