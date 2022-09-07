На съемках фильма в Киеве вспыхнул скандал из-за поиска кота-дублера из приюта для прыжка со 2 этажа

В Киеве проходят съемки короткометражного фильма "Воспитание высотой", в котором также задействован кот-актер. При этом для одной из сцен, где предполагается прыжок животного со второго этажа, организаторы съемочного процесса ищут кота-дублера или нескольких.

Об этом 7 сентября передали в киевском кошачьем приюте в Instagram .

Суть скандальной ситуации

Отмечается, что к одному из волонтеров столичного приюта обратилась помощница режиссера Антона Чистякова Наталья Баранова с просьбой "пригласить" нескольких питомцев на съемки ленты, так как по сценарию нужен прыжок кота из окна на высоте около 2 метров вниз на матрас.

"Если кот правильно упадет и все пройдет хорошо, то одного дублера достаточно, а если у одного котика не получится, то у них будет еще несколько дублеров. Дублеров ищут среди бездомных животных. Почему? Наверное, кошек из приюта не жалко", - говорится в публикации.

В приюте возмущены такой ситуацией, и призвали Госкино, за средства которого и осуществляются съемки короткометражки, прокомментировать ее.

Кроме того, в сети выложены скрины переписки помощницы режиссера картины с волонтером.

Фото: скрин переписки instagram.com/kotehouse.kyiv

Что говорят в Госкино

В Госкино Украины отреагировали на скандал, который стал набирать обороты, и выступили с заявлением, что не поддерживают и не финансируют проекты, в которых возможны проявления жестокого обращения с животными.

"Ведь кинопроизводство должно быть безопасным процессом, где учитываются права всех участников съемочного и производственного процесса", - отмечается в публикации организации на странице в Facebook.

Кроме того, Госкино обратилось к продюсеру ленты с просьбой оперативно объяснить данную ситуацию, и пообещали сообщить об ответе, как только он будет получен.

Добавим, что короткометражная лента "Воспитание высотой" режиссера Антона Чистякова победила на творческом конкурсе, который проводило Госкино, получив средний балл 13,71 из 15.

Реакция Госкино на скандал со съемками фильма с котами-дублерами из приюта (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)