На зйомках фільму в Києві спалахнув скандал через пошук кота-дублера з притулку для стрибка з 2 поверху

У Києві проходять зйомки короткометражного фільму "Виховання висотою", в якому також задіяний кіт-актор. При цьому для однієї зі сцен, де передбачається стрибок тварини з другого поверху, організатори знімального процесу шукають кота-дублера або декількох.

Про це 7 вересня передали в київському котячому притулку в Instagram .

Суть скандальної ситуації

Зазначається, що до одного з волонтерів столичного притулку звернулася помічниця режисера Антона Чистякова Наталія Баранова з проханням "запросити" кількох вихованців на зйомки стрічки, оскільки за сценарієм потрібен стрибок кота з вікна на висоті близько 2 метрів вниз на матрац.

"Якщо кіт правильно впаде і все пройде добре, то одного дублера достатньо, а якщо в одного котика не вийде, то у них буде ще кілька дублерів. Дублерів шукають серед безпритульних тварин. Чому? Мабуть, котів з притулку не жаль", - йдеться в публікації.

У притулку обурені такою ситуацією, і закликали Держкіно, за кошти якого і здійснюються зйомки короткометражки, прокоментувати її.

Крім того, в мережі викладені скріни листування помічниці режисера картини з волонтером.

Фото: скрін листування instagram.com/kotehouse.kyiv

Що кажуть у Держкіно

У Держкіно України відреагували на скандал, який став набирати обертів, і виступили із заявою, що не підтримують і не фінансують проекти, в яких можливі прояви жорстокого поводження з тваринами.

"Адже кіновиробництво має бути безпечним процесом, де враховуються права усіх учасників знімального та виробничого процесу", - наголошується в публікації організації на сторінці в Facebook.

Крім того, Держкіно звернулося до продюсера стрічки з проханням оперативно пояснити дану ситуацію, і пообіцяли повідомити про відповідь, як тільки він буде отриманий.

Додамо, що короткометражна стрічка "Виховання висотою" режисера Антона Чистякова перемогла на творчому конкурсі, який проводило Держкіно, отримавши середній бал 13,71 з 15.

Реакція Держкіно на скандал зі зйомками фільму з котами-дублерами з притулку (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)