Семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание

Эти семейства проживали в Варне, в отеле "Dahlia Garden", где устроили вечернее "веселье" с криками, матами, драками.

При этом в разговоре с соседями, одним сообщили, что из Запорожья, другим что из Николаева, третьим - из Кировограда.

Из-за буйного поведения к утру вызвали полицию. Тогда и выяснилось, что эти люди на самом деле из России. Он не только бесплатно жили, но и хотели получить гуманитарную помощь.

Номер они абсолютно разгромили. Очевидцы рассказали, что в номере были вырваны торшеры, розетки. На полу - пустые бутылки, остатки еды, чеки на крупные суммы покупок. По стенам номера и коридора разлита какая-то красная жидкость, похожая на томатный сок.

В итоге россиян выселили, а после выселения задержали.