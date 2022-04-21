RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання

Колаж РБК-Україна: Сім'ї росіян у Болгарії вдавали з себе українських біженців
Автор: Світлана Мащенко

У Болгарії в один із готелів заселилося дві родини з Росії, вдавши з себе українських біженців, та ще й на гуманітарну допомогу. Вони "рознесли" номер, після чого вирушили за "руським кораблем".

Відео з'явилося у Telegram Труха.

Ці сімейства проживали у Варні, в готелі "Dahlia Garden", де влаштували вечірню "гулянку" з криками, матюками, бійками.

При цьому в розмові з сусідами одним повідомили, що із Запоріжжя, іншим що з Миколаєва, третім - з Кіровограда.

Через буйну поведінку на ранок викликали поліцію. Тоді й з'ясувалося, що ці люди насправді із Росії. Вони не лише безкоштовно жили, а й хотіли отримати гуманітарну допомогу.

Номери вони абсолютно розгромили. Очевидці розповіли, що у номері було вирвано торшери, розетки. На підлозі - порожні пляшки, залишки їжі, чеки на великі суми покупок. По стінах номера та коридору розлита якась червона рідина, схожа на томатний сік.

Зрештою росіян виселили, а після виселення затримали.

Раніше ми писали, що Єфросиніна розповіла, як Кіркоров клянчив ролі в Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України