Семейный врач рассказал, кому строго запрещено есть рождественскую кутью

Медик "разобрал" блюда на составляющие, рассказав о пользе и противопоказаниях каждого из них.

Пшеница

В цельных зернах много витаминов группы В и клетчатки, а также растительного белка.

Но есть и "побочки". Пшеница может вызывать вздутие кишечника, поэтому ее стоит с осторожностью есть людям, имеющим проблемы с пищеварением.

А лицам с непереносимостью глютена пшеницу в кутье стоит заменить на другую безглютеновую крупу, к примеру, на рис.

Мак

Зерно содержит растительные жиры и белок, легко усваивается организмом. При этом в большом количестве мак может вызвать сонливость или запор.

Грецкие орехи

Орехи - отличный источник витаминов, жиров, белка. При этом они - потенциальные аллергены, поэтому их с осторожностью нужно употреблять аллергикам.

Мед

Этот натуральный подсластитель содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар (сахароза), что стоит взять во внимание диабетикам.

Врач советует добавлять в кутью только натуральный мед, так как искусственный мед может содержать нежелательные химические приложения.

При этом мед противопоказан детям до одного года и является потенциальным аллергеном.

Сухофрукты

Единственная составляющая кутьи, к которой медик не дал противопоказаний. Сухофрукты являются источником калия - важного элемента, необходимого для работы сердца.