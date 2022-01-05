Сімейний лікар розповів, кому суворо заборонено їсти різдвяну кутю

Медик "розібрав" страви на складові, розповівши про користь і протипоказання кожного з них.

Пшениця

У цільних зернах багато вітамінів групи В і клітковини, а також рослинного білка.

Але є і "побочки". Пшениця може викликати здуття кишечника, тому її варто з обережністю їсти людям, які мають проблеми з травленням.

А особам з непереносимістю глютену пшеницю в куті варто замінити на іншу безглютенову крупу, наприклад, на рис.

Мак

Зерно містить рослинні жири і білок, легко засвоюється організмом. При цьому у великій кількості мак може викликати сонливість або запор.

Волоський горіх

Горіхи - відмінне джерело вітамінів, жирів, білка. При цьому вони - потенційні алергени, тому їх з обережністю потрібно вживати алергікам.

Мед

Цей натуральний підсолоджувач містить фруктозу, яка має більш низький глікемічний індекс, ніж цукор (сахароза), що варто взяти до уваги діабетикам.

Лікар радить додавати в кутю тільки натуральний мед, так як штучний мед може містити небажані хімічні додатки.

При цьому мед протипоказаний дітям до одного року і є потенційним алергеном.

Сухофрукти

Єдина складова куті, до якої медик не дав протипоказань. Сухофрукти є джерелом калію - важливого елемента, необхідного для роботи серця.

