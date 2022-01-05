RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сімейний лікар розповів, кому суворо заборонено їсти різдвяну кутю

Автор: Світлана Мащенко

Кутя - традиційна страва Різдвяного Святвечора, якою розпочинають трапезу напередодні свята, 6 січня. У класичній куті містяться пшениця, мед, мак, горіхи, сухофрукти. Це смачно, поживно, але не всім і не завжди корисно.

Кому не можна їсти кутю, розповів сімейний лікар Михайло Цюрак розповів в Instagram.

Медик "розібрав" страви на складові, розповівши про користь і протипоказання кожного з них.

Пшениця

У цільних зернах багато вітамінів групи В і клітковини, а також рослинного білка.

Але є і "побочки". Пшениця може викликати здуття кишечника, тому її варто з обережністю їсти людям, які мають проблеми з травленням.

А особам з непереносимістю глютену пшеницю в куті варто замінити на іншу безглютенову крупу, наприклад, на рис.

Мак

Зерно містить рослинні жири і білок, легко засвоюється організмом. При цьому у великій кількості мак може викликати сонливість або запор.

Волоський горіх

Горіхи - відмінне джерело вітамінів, жирів, білка. При цьому вони - потенційні алергени, тому їх з обережністю потрібно вживати алергікам.

Мед

Цей натуральний підсолоджувач містить фруктозу, яка має більш низький глікемічний індекс, ніж цукор (сахароза), що варто взяти до уваги діабетикам.

Лікар радить додавати в кутю тільки натуральний мед, так як штучний мед може містити небажані хімічні додатки.

При цьому мед протипоказаний дітям до одного року і є потенційним алергеном.

Сухофрукти

Єдина складова куті, до якої медик не дав протипоказань. Сухофрукти є джерелом калію - важливого елемента, необхідного для роботи серця.

Раніше ми писали, як приготувати королеву святкової вечері на Святвечір - смачну кутю.

Також стало відомо, що символізує кожна страва українського Святвечора: кутя, узвар, борщ, пампухи та інші.

Читайте РБК-Україна в Google News
кутья