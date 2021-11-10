Семейный врач назвала народные методы, которыми не нужно лечить детей: только навредите

Медик поделила народные методы на такие, что не оказывают вреда, но и пользы тоже никакой, а также такие, которые можно назвать "изощренными пытками".

Закапывание в нос сока лука (алоэ, каланхоэ) - всего, что нашлось в доме

По словам врача, такой метод - настоящая пытка. Ведь слизистая носа во время ОРЗ и без того воспалена и отечна, а выделения из носа выполняют защитную функцию.

Закапывание же всяческих соков еще больше раздражают слизистую, увеличивают отеки и выделения, фактически удлиняя процесс восстановления слизистых и выздоровления.

Дыхание над паром (отваром) картофеля (капусты)

Это еще одна пытка для ребенка, который кашляет и (или) имеет заложенный нос. Такой метод должен якобы облегчить отхаркивание.

Но на самом деле горячий пар может навредить слизистым носа ребенка и вызвать еще больший отек слизистых и рефлекторный защитный спазм мышц верхних дыхательных путей. Особенно у маленьких детей, у которых дыхательные пути узкие.

Намазывание медом и закутывание в теплую одежду

Врач говорит такому методу категорическое "нет". Поскольку наша кожа реагирует на теплоотдачу. Укутывание уменьшает теплоотдачу и способствует ухудшению состояния ребенка, особенно во время повышенной температуры.

Смазывание горла изнутри раствором люголя или другими подобными средствами

Людмила Звир говорит, что за такой метод лекарю стоит оторвать руку. Ведь воспаленное горло - как рана, отекшее и болезненное.

Если дополнительно механически раздражать его, состояние ребенка лишь ухудшится. Это может привести к осложнениям, и даже к развитию бактериальной ангины.

Протирание уксусом (водкой) во время температуры

Кожа имеет свойство поглощать вещества, которые на нее попадают. Но натирание жидкостью кожи для улучшения теплоотдачи имеет смысл для снижения температуры. Для этого лучше взять простую воду комнатной температуры.

Молоко с медом (содой, йодом, маслом, жиром) при простуде

Конечно, обильное питье при простуде уменьшает интоксикацию, раздражение, улучшает действие жаропонижающих препаратов. Однако велосипед здесь придумывать не стоит - пейте простую воду, чай. Главное, чтобы напитки были теплыми, но не горячими.

Добавление же йода, масла, жира - не имеет никакого смысла. Но если у вас такие вкусовые предпочтения - ухудшения (но и улучшения) не будет. Единственное, что врач не рекомендует - пить при кашле молоко.

Давать пить липу (ромашку, шиповник, хвою, калину, малину) - хорошо, но не обязательно

Конечно, обильное питье - это хорошо, и если такие напитки могут разнообразить ваши будни во время болезни, то на здоровье.

Дополнительно можно получить еще и какую-то долю витамина С, хотя очень мало, потому что он чувствителен к воздействию высоких температур.

Йодистая сетка

Рисовать йодом сетку на шее или другой части тела (например, на место удара) - выдумка из прошлого века. Считалось, что йод раздражает кожу, улучшает кровоснабжение и, соответственно, усиливает рассасывание инфильтратов, ушибов и тому подобное. Но для этого нет никаких научных доказательств, потому что его концентрация слишком низкая. Это, скорее, эффект плацебо.

Настойка эхинацеи для "повышения" иммунитета

Пока нет ни одного доказанного влияния эхинацеи на какое-либо звено иммунитета.

Относительно безопасности такого "препарата", то в кратковременной перспективе это безопасно, но в долгосрочной побочными эффектами будут симптомы со стороны пищеварительного тракта - тошнота и боли в желудке.