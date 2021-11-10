Сімейний лікар назвала народні методи, якими не треба лікувати дітей: лише нашкодите

Медик поділила народні методи на такі, які не чинять шкоди, але й користі теж жодної, а також такі, які можна назвати "витонченими тортурами".

Закапування в ніс соку цибулі (алое, каланхое) - всього, що знайшлося в домі

За словами лікарки, такий метод - справжня тортура. Адже слизова носа під час ОРЗ й без того запалена, й набрякла, а виділення з носа виконують захисну функцію.

Закапування ж усіляких соків ще більше подразнюють слизову, збільшують набряки і виділення, фактично подовжуючи процес відновлення слизових та одужання.

Дихання над парою (відваром) картоплі (капусти)

Це ще одна тортура для дитини, яка кашляє і (або) має закладений ніс. Такий метод має нібито полегшити відхаркування.

Але насправді гаряча пара може зашкодити слизовим носу дитини і спричинити ще більший набряк слизових та рефлекторний захисний спазм м’язів верхніх дихальних шляхів. Особливо у маленьких дітей, у яких дихальні шляхи вузькі.

Намазування медом і закутування у теплий одяг

Лікар каже такому методу категоричне "ні". Оскільки наша шкіра реагує на тепловіддачу. Закутування зменшує тепловіддачу і сприяє погіршенню стану дитини, особливо під час підвищеної температури.

Змащування горла зсередини розчином люголю або іншими подібними засобами

Людмила Звір каже, що за такий метод лікувальнику варто відірвати руку. Адже запалене горло - як рана, набрякле і болюче.

Якщо додатково механічно подразнювати його, стан дитини лише погіршиться. Це може призвести до ускладнень, і навіть до розвитку бактерійної ангіни.

Протирання оцтом (горілкою) під час температури

Шкіра має властивість поглинати речовини, які на неї потрапляють. Але натирання рідиною шкіри для покращення тепловіддачі має сенс для зниження температури. Для цього краще взяти просту воду кімнатної температури.

Молоко з медом (содою, йодом, маслом, жиром) при застуді

Звісно, рясне пиття при застуді зменшує інтоксикацію, подразнення, покращує дію жарознижуючих препаратів. Проте велосипед тут вигадувати не варто - пийте просту воду, чай. Головне, щоб напої були теплими, але не гарячими.

Додавання ж йоду, масла, жиру - не має жодного сенсу. Але якщо у вас такі смакові вподобання - погіршення (але й покращення) не буде. Єдине, що лікар не рекомендує, пити при кашлі молоко.

Давати пити липу (ромашку, шипшину, хвою, калину, малину) - добре, але не обов'язково

Звісно, рясне пиття - це добре, і якщо такі напої можуть урізноманітнити ваші будні під час хвороби, то на здоров'я.

Додатково можна отримати ще й якусь частку вітаміну С, хоча дуже мало, бо він чутливий до дії високих температур.

Йодиста сітка

Малювати йодом сітку на шиї чи іншій частині тіла (наприклад, на місце забою) - видумка з минулого століття. Вважалося, що йод подразнює шкіру, покращує кровопостачання і, відповідно, посилює розсмоктування інфільтратів, забоїв тощо. Але немає жодних наукових доказів для цього, адже його концентрація є надто низькою. Це, швидше, ефект плацебо.

Настоянка ехінацеї для "підвищення" імунітету

Наразі немає жодного доведеного впливу ехінацеї на будь-яку ланку імунітету.

Щодо безпечності такого "препарату", то в короткотривалій перспективі це безпечно, але в довготривалій побічними ефектами будуть симптоми з боку травного тракту - нудота та болі в шлунку.