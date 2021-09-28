В семье украинских биатлонисток Семеренко случилось горе: мама скончалась от осложнений COVID-19

"Из-за осложнений, связанных с COVID-19, перестало биться сердце мамы наших сестер-чемпионок, Анны Васильевны", - сказано в сообщении.

Как рассказали сестры Семеренко на своих страницах в социальных сетях, прощание пройдет 29 сентября в родном для семьи поселке – Краснополье Сумской области.

"Завтра, 29-го сентября в 10:00 привезут Мамочку из Сум домой! Состоится отпевание и прощание с Семеренко Анной Васильевной в 13:00 по адресу пгт Краснополье, улица Подлесная, 28/2. Захоронение состоится на кладбище Котовского. Поминальный обед пройдет в ресторане в 15:00. Светлая память…Мамочка моя любимая", - написала Валентина Семеренко в Instagram.

Мама сестер Семеренко умерла от осложнений коронавируса (Фото: facebook.com/Семеренко-Вита)

"Вечная память мамочка! Когда от нас уходят наши мамы, становится вдруг темным белый свет, и нет на свете тяжелее драмы, чем осознать, что мамы больше нет", - написала Вита Семеренко в Facebook.

Вита и Валентина Семеренко – олимпийские чемпионки по биатлону. Вита Семеренко – бронзовая призерка зимних Игр 2014 года в спринте. Кроме двойняшек Виты и Валентины, в семье есть еще одна дочь – Оксана Семеренко. Она старше спортсменок на 5 лет и работает бухгалтером.