У родині українських біатлоністок Семеренко сталося горе: мама померла від ускладнень COVID-19

"Через ускладнення, пов'язані з COVID-19, перестало битися серце мами наших сестер-чемпіонок, Анни Василівни", - сказано в повідомленні.

Як розповіли сестри Семеренко на своїх сторінках в соціальних мережах, прощання пройде 29 вересня в рідному для сім'ї селищі – Краснопілля Сумської області.

"Завтра, 29-го вересня о 10:00 привезуть Матусю з Сум додому! Відбудеться відспівування та прощання з Семеренко Ганною Василівною о 13:00 за адресою смт Краснопілля, вулиця Підлісна, 28/2. Поховання відбудеться на кладовищі Котовського. Поминальний обід пройде в ресторані о 15:00. Світла пам'ять ... Матуся моя кохана", - написала Валентина Семеренко в Instagram.

Мама сестер Семеренко померла від ускладнень коронавірусу (Фото: facebook.com/Семеренко-Вита)

"Вічна пам'ять матуся! Коли від нас йдуть наші мами, стає раптом темним білий світ, і немає на світі важче драми, ніж усвідомити, що мами більше немає", - написала Віта Семеренко в Facebook.

Віта і Валентина Семеренко - Олімпійські чемпіонки з біатлону. Віта Семеренко - бронзова призерка зимових Ігор 2014 року в спринті. Крім двійнят Віти та Валентини, в сім'ї є ще одна дочка – Оксана Семеренко. Вона старша за спортсменок на 5 років і працює бухгалтером.