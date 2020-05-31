В семье Руслана Ротаня случилось горе

Отец главного тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня Петр Николаевич Ротань умер 30 мая.

Бывший футболист полтавской "Ворсклы" не дожил до своего 64-летия 17 дней. О кончине спортсмена и тренера сообщается на Facebook-странице УАФ.

"Выражаем искренние соболезнования Руслану Петровичу, родным и друзьям покойного... Вечная память", - написали в Украинской ассоциации футбола.

Петр Ротань начинал карьеру футболиста в кременчугских "Металлурге" и "Нефтянике". С 1980 по 1989 годы играл в полтавском "Колосе" (позже клуб сменил название на "Ворскла"). Во второй лиге чемпионата СССР провел 184 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами. В 1990-1991 годах был игроком любительского клуба "Заря" (Карловка).

После окончания карьеры игрока в возрасте 33 лет Петр Ротань работал детским тренером по футболу 12 лет. В сезоне 1994/1995 вернулся на поле в составе полтавской "Велта", игравшей в чемпионате области.

Был чемпионом СССР среди любителей (1986 г.), серебряным призером 6-й зоны второй лиги чемпионата СССР (1988 г.) и бронзовым призером чемпионата СССР среди любителей (1985 г.).

Трое сыновей Петра Ротаня - Руслан, Петр и Алексей - также стали футболистами.

Петр Ротань вместе с сыном Русланом Ротанем (фото из открытых источников)

Старший сын Руслан Ротань - полузащитник "Днепра", киевского "Динамо" и сборной Украины, тренер донецкого "Олимпика" и молодежной сборной Украины.

Средний и младший сыновья Петр Петрович и Алексей Петрович Ротани - также полузащитники.

Сейчас "Ворскла", за которую Петр Ротань выступал 9 лет, занимает 4-ю строчку нижней шестерки Favbet Лиги, отмечает Sportarena.

Следующий матч клуб проведет 31 мая против Львова.

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