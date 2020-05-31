У сім'ї Руслана Ротаня сталося горе

Батько головного тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня Петро Миколайович Ротань помер 30 травня.

Колишній футболіст полтавської "Ворскли" не дожив до свого 64-річчя 17 днів. Про смерть спортсмена і тренера повідомляється на Facebook-сторінці УАФ.

"Висловлюємо щирі співчуття Руслану Петровичу, рідним і друзям покійного... Вічна пам'ять", - написали в Українській асоціації футболу.

Петро Ротань починав кар'єру футболіста в кременчуцьких "Металурзі" та "Нафтовику". З 1980 по 1989 роки грав у полтавському "Колосі" (пізніше клуб змінив назву на "Ворскла"). У другій лізі чемпіонату СРСР провів 184 матчі, в яких відзначився 13 забитими м'ячами. У 1990-1991 роках був гравцем аматорського клубу "Зоря" (Карлівка).

Після закінчення кар'єри гравця у віці 33 років Петро Ротань працював дитячим тренером з футболу 12 років. У сезоні 1994/1995 повернувся на поле у складі полтавської "Велта", яка грала у чемпіонаті області.

Був чемпіоном СРСР серед любителів (1986 р.), срібним призером 6-ї зони другої ліги чемпіонату СРСР (1988 р) і бронзовим призером чемпіонату СРСР серед любителів (1985 р).

Троє синів Петра Ротаня - Руслан, Петро та Олексій - також стали футболістами.

Петро Ротань разом із сином Русланом Ротанем (фото з відкритих джерел)

Старший син Руслан Ротань - півзахисник "Дніпра", київського "Динамо" і збірної України, тренер донецького "Олімпіка" і молодіжної збірної України.

Середній та молодший сини Петро Петрович і Олексій Петрович Ротани - також півзахисники.

Зараз "Ворскла", за яку Петро Ротань виступав 9 років, посідає 4-ту сходинку нижньої шістки Favbet Ліги, зазначає Sportarena.

Наступний матч клуб проведе 31 травня проти Львова.

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