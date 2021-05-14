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В семье Камалии произошло горе, которое скрывали от певицы

Автор: Роман Мирончук

Известная украинская певица Камалия рассказала о смерти своего любимого дяди Василия. Мужчина умер еще 8 мая, но родные артистки скрывали от нее эту трагическую новость из-за подготовки певицы к 10-й церемонии вручения премии YUNA-2021.

Об этом Камалия сообщила в Instagram.

"Вечная память, Царствие небесное, моему любимому и родному дяде Васе! Ушел в мир иной моей мамы родной брат, он был третьим по старшинству из 10 детей", - написала певица.

Дядя Камалии (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

О смерти родственника певице рассказали только вчера, 13 мая. А сегодня она срочно поехала в родной Чернигов на похороны.

"Вся семья, родные и близкие скрывали от меня эту горестную новость, для того, чтобы не сорвать мероприятие, зная мою эмоциональность", - призналась артистка.

Она также отметила выдержку и силу характера духа своей мамы и родственников, которые ничего не говорили о семейной трагедии несколько дней и держали все в себе.

Напомним, на днях мама украинской певицы Камалии попала в аварию в Киеве, в Голоссевском районе столицы. К счастью, женщина не пострадала. Ущерб нанесен только автомобилю.

Ранее 43-летняя Камалия попала в больницу под капельницу. По словам артистки, она проходила курс восстановления и очищения крови после коронавируса, которым переболела вместе с семьей еще осенью 2020 года.

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