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У родині Камалії сталося горе, яке приховували від співачки

Автор: Роман Мирончук

Відома українська співачка Камалія розповіла про смерть свого дядька Василя. Чоловік помер ще 8 травня, але рідні артистки приховували від неї цю трагічну новину через підготовку співачки до 10-ї церемонії вручення премії YUNA-2021.

Про це Камалія повідомила в Instagram.

"Вічна пам'ять, Царство Небесне, моєму коханому і рідному дядькові Васі! Пішов у інший світ моєї мами рідний брат, він був третім за старшинством з 10 дітей", - написала співачка.

Дядько Камалії (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Про смерть родича співачці розповіли тільки вчора, 13 травня. А сьогодні вона терміново поїхала до рідного Чернігова на похорон.

"Вся сім'я, рідні та близькі приховували від мене цю сумну новину, для того, щоб не зірвати захід, знаючи мою емоційність", - зізналася артистка.

Вона також відзначила витримку і силу характеру духу своєї мами і родичів, які нічого не говорили про сімейну трагедію кілька днів і тримали все в собі.

Нагадаємо, днями мама української співачки Камалії потрапила в аварію в Києві, у Голосіївському районі столиці. На щастя, жінка не постраждала. Збиток завдано тільки автомобілю.

Раніше 43-річна Камалія потрапила в лікарню під крапельницю. За словами артистки, вона проходила курс відновлення і очищення крові після коронавірусу, яким перехворіла разом зі сім'єю ще восени 2020 року.

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