В семье Ирины Билык случилось горе: не стало главного человека в жизни

Ирина Билык рассказала о страшном горе, которое постигло ее семью. 49-летняя украинская певица сообщила в Instagram о смерти близкого человека - отца Николая Семеновича Билыка.

Папа исполнительницы ушел из жизни в день своего рождения.

"Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", - подписала Ирина Билык трогательное видео, в котором показала любовь, что на протяжении многих лет связывала ее папу и маму.

Ирина Билык рассказала о смерти отца (видео: instagram.com/bilyk_iryna)

Родители Народной артистки Украины вырастили дочь в любви и заботе. Мама Анна Яковлевна рассказывала, что для всей страны Ирина звездная певица, а для них Ира - просто любимая дочь.

Семья Ирины Билык живет в 150 километрах от Киева в частном доме, где у них свой огород и хозяйство.

Несколько лет назад певица признавалась, что не всегда находит время, чтобы позвонить и поинтересоваться здоровьем родителей.

"Я раскаиваюсь, понимаю, что это неправильно. Меня успокаивает то, что они меня понимают", - делилась артистка.

Ирина рассказывала, что папа и мама по-прежнему относятся к ней, как к маленькой, и это очень трогательно.

Певица уже давно поняла, что родители - главные люди в ее жизни.

Семья Ирины Билык (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)