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До сих пор его люблю: Билык призналась в любви к другому мужчине

STYLERПерсоны    07.07.2019 - 17:49
До сих пор его люблю: Билык призналась в любви к другому мужчине
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина Билык не может забыть своего бывшего мужа

Ирина Билык, которая замужем за продюсером Асланом Ахмадовым, публично призналась в любви к своему бывшему супругу Дмитрию Коляденко. В последнее время в сети ходили слухи о том, что пара вновь сошлась и счастлива вместе. Сама певица такие разговоры прокомментировала в передаче Кати Осадчей "Светская жизнь".

По словам звезды украинского шоу-бизнеса, звездной паре нужно было сыграть любовь на одной из вечеринок, а Дмитрий воспользовашись моментом, сделал исполнительнице предложение руки и сердца.

До сих пор его люблю: Билык призналась в любви к другому мужчинеФото: Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (instagram.com/bilyk_iryna)

"Мы актеры, пригласили провести одну вечеринку про нашу любовь с Коляденко. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение, теперь это все обсуждают", - поделилась Билык.

До сих пор его люблю: Билык призналась в любви к другому мужчинеФото: Ирина Билык (Viva/Facebook)

Также звезда сказала, что ее нынешний муж Аслан вне себя от злости, так как он находится далеко. Билык призналась, что несмотря на то, что прошли годы, продолжает любить Коляденко. Увы, Ирина ничего не может сделать с этим чувством.

"Я хочу сказать на всю страну, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу", - заявила певица. 

Как ранее мы писали, Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочное совместное фото с Дмитрием, на котором они запечатлены на площади Сан-Марко. 

Напомним, Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном Глебом.

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