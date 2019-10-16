У сім'ї Ірини Білик сталося горе: не стало головної людини в житті

Ірина Білик розповіла про страшне горе, яке спіткало її сім'ю. 49-річна українська співачка повідомила в Instagram про смерть близької людини - батька Миколи Семеновича Білика.

Тато виконавиці пішов з життя в день свого народження.

"Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато", - підписала Ірина Білик зворушливе відео, в якому показала любов, що впродовж багатьох років пов'язувала її тата і маму.

Ірина Білик розповіла про смерть батька (відео: instagram.com/bilyk_iryna)

Батьки Народної артистки України виростили доньку в любові і турботі. Мама Ганна Яківна розповідала, що для всієї країни Ірина зіркова співачка, а для них Іра - просто кохана дочка.

Сім'я Ірини Білик живе в 150 кілометрах від Києва в приватному будинку, де у них свій город і господарство.

Кілька років тому співачка зізнавалася, що не завжди знаходить час, щоб зателефонувати і поцікавитися здоров'ям батьків.

"Я каюся, розумію, що це неправильно. Мене заспокоює те, що вони мене розуміють", - ділилася артистка.

Ірина розповідала, що тато і мама, як і раніше ставляться до неї, як до маленької, і це дуже зворушливо.

Співачка вже давно зрозуміла, що батьки - головні люди в її житті.

Сім'я Ірини Білик (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)