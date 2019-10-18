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В семье Арсения Яценюка случилось страшное горе

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 09:07
В семье Арсения Яценюка случилось страшное горе
Арсений Яценюк (фото: РБК-Украина)

О горе в семье известного политика Арсения Яценюка сообщили на странице его партии

В семье экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка произошло страшное горе – умер отец политика Петр Яценюк. Об этом сообщили на сайте "Народного фронта".

Петру Ивановичу Яценюку было 78 лет и до последних дней он жил и продолжал работать в Черновцах.

"Политическая партия "Народный фронт" выражает искренние соболезнования Арсению Яценюку в связи со смертью отца. Вечная память. Царствие небесное", - сказано в сообщении.

В семье Арсения Яценюка случилось страшное горе

Петр Яценюк (Фото: wz.lviv.ua)

Петр Иванович Яценюк родился 12 июля 1941 года. В 1968 году он закончил исторический факультет Черновицкого университета, а потом пришел туда в качестве преподавателя и проработал в нем многие годы.

В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему профсоюзного движения советской Украины. До 2002 года он занимал должность заместителя декана исторического факультета Черновицкого университета. Имел звание заслуженного работника образования Украины.

"Ушел в мир иной Петр Иванович Яценюк, преподаватель нашего университета. Человек, которого я лично знал и уважал. Приношу соболезнования родным, студентам и коллективу университета. Он был хорошим, порядочным человеком", - сообщил городской голова города Черновцы Алексей Каспрук.

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