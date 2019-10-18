В сім'ї Арсенія Яценюка сталося страшне горе

Арсеній Яценюк (фото: РБК-Україна)

Про горе в родині відомого політика Арсенія Яценюка повідомили на сторінці партії

У сім'ї екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка сталося страшне горе – помер батько політика Петро Яценюк. Про це повідомили на сайті "Народного фронту".

Петру Івановичу Яценюку було 78 років і до останніх днів він жив і продовжував працювати у Чернівцях.

"Політична партія "Народний фронт" висловлює щирі співчуття Арсенію Яценюку у зв'язку зі смертю батька. Вічна пам'ять. Царство небесне", - сказано в повідомленні.

Петро Яценюк (Фото: wz.lviv.ua)

Петро Іванович Яценюк народився 12 липня 1941 року. У 1968 році він закінчив історичний факультет Чернівецького університету, а потім прийшов туди в якості викладача і пропрацював у ньому багато років.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему профспілкового руху радянської України. До 2002 року він обіймав посаду заступника декана історичного факультету Чернівецького університету. Мав звання заслуженого працівника освіти України.

"Пішов в інший світ Яценюк Петро Іванович, викладач нашого університету. Чоловік, якого я особисто знав і поважав. Приношу співчуття рідним, студентам та колективу університету. Він був доброю, порядною людиною", - повідомив міський голова міста Чернівці Олексій Каспрук.