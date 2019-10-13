В семье экс-нардепа произошла жуткая трагедия: все подробности

Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)

Из жизни ушел сын Марии Матиос

10 октября в семье бывшего народного депутата и украинской писательницы Марии Матиос случилось горе: женщина потеряла сына Александра. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мне, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой...",- написала Мария Матиос.

К слову, в сообщении не указано, что стало причиной смерти.

Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)

Подписчиков новость повергла в шок и они тут же принялись поддерживать семью, выражая свое сочувствие:

Царство небесное! Очень сочувствую... Это невероятно больно.

Сочувствую... Царство Небесное. А Вам сил пережить потерю!

Вечная память! Безграничная скорбь.

Искренне сочувствуем всем сердцем Вашему горю. Светлая память вашему сыну. Обнимаем.

Мыслями - с Вами.

Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)