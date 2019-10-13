В семье экс-нардепа произошла жуткая трагедия: все подробности

Из жизни ушел сын Марии Матиос
10 октября в семье бывшего народного депутата и украинской писательницы Марии Матиос случилось горе: женщина потеряла сына Александра. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.
"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мне, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой...",- написала Мария Матиос.
К слову, в сообщении не указано, что стало причиной смерти.
Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)
Подписчиков новость повергла в шок и они тут же принялись поддерживать семью, выражая свое сочувствие:
Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)