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В семье экс-нардепа произошла жуткая трагедия: все подробности

STYLERПерсоны    13.10.2019 - 09:19
В семье экс-нардепа произошла жуткая трагедия: все подробности
Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)

Из жизни ушел сын Марии Матиос

10 октября в семье бывшего народного депутата и украинской писательницы Марии Матиос случилось горе: женщина потеряла сына Александра. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мне, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой...",- написала Мария Матиос.

К слову, в сообщении не указано, что стало причиной смерти.

Світлина від Maria Matios.Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)

Подписчиков новость повергла в шок и они тут же принялись поддерживать семью, выражая свое сочувствие:

  • Царство небесное! Очень сочувствую... Это невероятно больно.
  • Сочувствую... Царство Небесное. А Вам сил пережить потерю!
  • Вечная память! Безграничная скорбь.
  • Искренне сочувствуем всем сердцем Вашему горю. Светлая память вашему сыну. Обнимаем.
  • Мыслями - с Вами.

В семье экс-нардепа произошла жуткая трагедия: все подробности

Умер сын Марии Матиос (фото: facebook.com/maria.matios)

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