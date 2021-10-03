В семье Алины Гросу произошло горе

"Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня - так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда", - написала Гросу.

О причине смерти бабушки Алина ничего не сообщила. Певица также опубликовала несколько фотографий с родственницей.

Алина Гросу с бабушкой (фото: instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети выразили певице свои соболезнования.