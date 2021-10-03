В семье Алины Гросу произошло горе

Алина Гросу рассказала своим поклонникам, что в ее семье произошло горе. Дело в том, что у украинской певицы умерла бабушка Клавдия Ивановна.
Об этом неприятном событии артистка сообщила в Instagram.
"Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня - так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда", - написала Гросу.
О причине смерти бабушки Алина ничего не сообщила. Певица также опубликовала несколько фотографий с родственницей.
Алина Гросу с бабушкой (фото: instagram.com/alina_grosu)
Пользователи сети выразили певице свои соболезнования.
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