Съела бюллетень, поскандалила и уснула: во Львове старушка шокировала избирательный участок

Во Львове пенсионерка устроила скандал на выборах (Коллаж РБК-Украина)

Пожилая женщина скандалила несколько часов, пока за ней не приехали родственники

Во Львове 94-пенсионерка устроила во время внеочередных выборов в Верховную Раду целое шоу, которое продолжалось на протяжении нескольких часов. Об этом рассказали на странице "Комитет избирателей Украины КВУ Львов" в социальной сети Facebook.

Во Львове, на избирательном участке №115 произошел курьезный случай. Почти сразу после открытия участка пришла 94-летняя старушка, которая потребовала выдать ей бюллетень. Выяснилось, что она внесена в список НСП (список избирателей, которые не могут самостоятельно передвигаться и имеют право голосовать на дому). Члены избирательной комиссии попытались ей объяснить, что она должна реализовать свой выбор дома, но старушка скандалила и настаивала, что хочет сделать это на участке.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 21, 2019

После долгих препирательств избирательная комиссия выдала ей бюллетень. Но пенсионерка не захотела заполненный документ бросать в переносной ящик, а только в стационарный. Членами избирательной комиссии даже вынуждены были защищать стационарные ящики от агрессивной старушки.

Работники избирательного участка смогли связаться с родственниками пенсионерки и пока они добирались до участка, пенсионерка уснула. Когда они приехали, скандал набрал новых оборотов и продолжался около 4 часов. Завершающим аккордом скандала стало то, что 94-летняя женщина начала рвать свои бюллетени на мелкие кусочки и есть их. Остатки члены избирательной комиссии сложили в пакет, чтобы позднее комиссия признала их испорченными.

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