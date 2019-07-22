З'їла бюлетень, поскандалила і заснула: у Львові старенька шокувала виборчу дільницю

У Львові пенсіонерка влаштувала скандал на виборах (Колаж РБК-Україна)

Літня жінка скандалила кілька годин, поки за нею не приїхали родичі

У Львові 94-пенсіонерка влаштувала під час позачергових виборів у Верховну Раду ціле шоу, яке тривало протягом кількох годин. Про це розповіли на сторінці "Комітет виборців України КВУ Львів" у соціальній мережі Facebook.

У Львові, на виборчій дільниці №115 стався курйозний випадок. Майже відразу після відкриття дільниці прийшла 94-річна бабуся, яка зажадала видати їй бюлетень. З'ясувалося, що вона внесена в список НСП (список виборців, які не можуть самостійно пересуватися і мають право голосувати на дому). Члени виборчої комісії спробувала їй пояснити, що вона повинна реалізувати свій вибір вдома, але старенька скандалила і наполягала, що хоче зробити це на ділянці.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 21, 2019

Після довгих сперечань виборча комісія видала їй бюлетень. Але пенсіонерка не захотіла заповнений документ кидати у переносну скриньку, а тільки в стаціонарну. Членам виборчої комісії навіть змушені були захищати стаціонарні скриньки від агресивної старенької.

Працівники виборчої дільниці змогли зв'язатися з родичами пенсіонерки і поки вони добиралися до ділянки, пенсіонерка заснула. Коли вони приїхали, скандал набрав нових обертів і тривав близько 4 годин. Завершальним акордом скандалу стало те, що 94-річна жінка почала рвати свої бюлетені на дрібні шматочки і їсти їх. Залишки члени виборчої комісії склали в пакет, щоб пізніше комісія визнала їх зіпсованими.

Скріншот посту

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "рекордна" явка на виборах розлютила мережу.

А також розповідали про те, що під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину.