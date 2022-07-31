Как за секунды откупорить бутылку вина без штопора: три проверенных способа

Отдыхая где-то на природе или даже дома, может быть такое, что под рукой нет штопора. К счастью, существует много креативных способов откупорить бутылку благодаря подручным вещам или даже голыми руками.
Читайте об оригинальных способах открытия бутылочки вина в нашем материале Styler ниже.
С помощью этих обычных кухонных приборов, довольно легко и просто открыть бутылку вина.
Для этого вам надо погрузить лезвие ножа в пробку на 2-3 сантиметра, затем просунуть лезвие сквозь зубчики вилки.
Советуем начинать выкручивать пробку благодаря вилке начиная от горловины бутылки под небольшим углом.
Для того чтобы выпить вина, не обязательно доставать пробку, ведь ее можно просунуть в середину. Конечно, задача не очень сложная, если вы имеете при себе ключи или другой предмет, которым можно протолкнуть пробку.
Но если у вас ничего нет, попробуйте протолкнуть пробку пальцем. Сначала вам может показаться, что это невозможно, но поверьте, приложив достаточно усилий, у вас непременно получится!
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Мужчины точно справятся со способом "Железный кулак" (фото: freepik)
Если уж совсем ничего нет под рукой, а "железным пальцем" вы не обладаете, то на помощь придет обувь, которая на вас обута.
Надо поставить бутылку в ботинок и придать этой конструкции горизонтальное положение. Далее следует крепко взять бутылку рукой и наносить резкие удары поверхностью обуви о твердый предмет, будь то дерево, стена или что-то еще.
Благодаря давлению, которое создается в середине, желанное вино будет с каждым ударом все ближе.
Надеемся наши советы вам когда-нибудь пригодятся, потребляйте ответственно и будьте здоровы!
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