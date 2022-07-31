Як за секунди відкоркувати пляшку вина без штопора: три перевірені способи

Ніж та виделка

За допомогою цих звичайних кухонних приладів, доволі легко та просто відкрити пляшку вина.

Для цього вам треба занурити лезо ножа у короб на 2-3 сантиметри, потім просунути лезо крізь зубчики виделки.

Радимо починати викручувати пробку завдяки виделці починаючи від горловини пляшки під невеликим кутом.

Спосіб відкриття (фото: Telegram)

"Залізний палець"

Для того, щоб випити вина, не обов'язково діставати пробку, адже її можна просунути в середину. Звісно, задача не дуже складна, якщо ви, маєте при собі ключі або інший предмет, яким можна проштовхнути короб.

Але якщо у вас нічого немає, спробуйте проштовхнути пробку пальцем. Спочатку вам може здатися, що це неможливо, але повірте, доклавши достатньо зусиль, у вас неодмінно вийде!

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Чоловіки точно впораються зі способом "Залізний кулак" (фото: freepik)

"Веселий черевик"

Якщо вже зовсім нічого немає під рукою, а "залізним пальцем" ви не володієте, то на допомогу прийде взуття, яке на вас взуте.

Тож, треба поставити пляшку у черевик та надати цій конструкції горизонтальне положення. Далі слід міцно взяти пляшку рукою та завдавати різких ударів поверхнею взуття об твердий предмет, будь то дерево, стіна або що.

Завдяки тиску, який створюється у середині, омріяне вино буде з кожним ударом все ближче.

Сподіваємось наші поради стануть вам колись у пригоді, споживайте відповідально та будьте здорові!